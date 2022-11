Tifoso della Roma allo stadio per il derby col medico (laziale) che l’ha curato: “Era una promessa” Giulio, affetto da aplasia midollare, è guarito. Il suo medico del Bambino Gesù gli aveva fatto una promessa: “Guarirai e andremo a vedere il derby insieme”.

A cura di Natascia Grbic

Hanno visto insieme il derby allo stadio. Una cosa normale, se non fosse che le due persone protagoniste di questa storia sono medico e paziente, che tifano per due squadre diverse. Giulio, paziente affetto da aplasia midollare, è romanista. Il suo dottore, laziale. Il medico gli aveva promesso un anno fa che sarebbe guarito, e che avrebbero guardato il derby insieme. A distanza di dodici mesi, la promessa è stata mantenuta e hanno visto la partita uno a fianco all'altro allo Stadio Olimpico.

A dare notizia dell'episodio, che ha commosso migliaia di persone, è stato l'ospedale Bambino Gesù, presso cui il ragazzo era in cura. "Giulio laziale, il suo dottore romanista – si legge in un tweet del nosocomio – Un anno fa la promessa: guarirai e andremo insieme a vedere il derby. Dopo diversi mesi in ospedale e un trapianto di midollo ieri la promessa è stata mantenuta". E conclude il messaggio con un "Giulio 1 – Aplasia midollare 0".

Tantissime le persone che hanno commentato positivamente l'accaduto. Giulio, paziente dell'ospedale, era affetto da aplasia midollare, una malattia che non permette al midollo osseo di produrre un numero sufficiente di cellule del sangue. Questo porta all'abbassamento dei livelli di globuli rossi, globuli bianchi e di piastrina. Una malattia molto grave, che ha portato il ragazzo ad aver bisogno di un trapianto di midollo. Trapianto che è stato eseguito con successo dall'equipe medica, e che ha permesso a Giulio di andare a vedere la partita insieme al suo medico. Una promessa che gli era stata fatta un anno prima e che entrambi sono felici di essere riusciti a mantenere.