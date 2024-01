Test di medicina, secondo il Tar del Lazio il bando e la graduatoria sono illegittimi Bando e graduatoria illegittimi: “Il sistema del punteggio limitante influenza la performance dei candidati”. Questo è quanto emerso nella sentenza di uno dei ricorsi dopo la presunta compravendita dei test di medicina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il bando e i risultati del test di medicina sono illegittimi. O almeno, questo è quanto stabilito dal Tar della regione Lazio a seguito di uno dei ricorsi contro i Tolc di Medicina presentati lo scorso anno. Secondo la sentenza definitiva pubblicata poche ore fa e discussa lo scorso 10 gennaio, il tribunale ha accolto le richieste presentate, annullando il bando e la graduatoria in merito.

La sentenza del Tar

"Per noi è una vittoria – hanno commentato i e le legali dello studio – Anche i giudici hanno concordato con noi sull’irregolarità del bando e dell’equalizzatore".

Come hanno scritto nella sentenza, infatti, "il meccanismo introdotto dall’amministrazione non è soddisfacente perché presenta "elementi di alea" che non sono giustificati da esigenze oggettive da una parte e che non consentono, dall'altra, "un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola performance" perché influenzata dal sistema limitante del punteggio, "in maniera anche significativa e determinante". In conclusione, la valutazione del sistema dei tolc è stato giudicato "non idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli e non può, pertanto, superare il vaglio di legittimità".

Leggi anche Sugli ambulanti municipi in rivolta contro Gualtieri: nel centro rischiano chiusura 200 bancarelle

Gli avvocati che dallo scorso settembre portano avanti i ricorsi di oltre 3500 ricorrenti hanno commentato la sentenza, trovandosi in disaccordo con le conclusioni: "Il diritto amministrativo in casi come questo prevede un risarcimento del danno. Il giudice, sebbene abbia annullato bando e graduatoria e decretato l’illegittimità di tutta la procedura, non ha previsto l’immatricolazione in sovrannumero. La battaglia dunque non è ancora conclusa". Poi hanno aggiunto: "Le due strade plausibili sono infatti la ripetizione della prova per tutti i candidati o l’immatricolazione in sovrannumero per i ricorrenti. Non esiste altra opzione”.

La compravendita dei test dopo la sessione di aprile

I ricorsi erano partiti a seguito dello scandalo della vendita delle domande che costituivano il test tramite il quale si stabiliscono gli ammessi e le ammesse al corso di laurea. Secondo quanto appreso dagli avvocati e le avvocate che hanno fatto emergere la questione, dello studio legale Leone-Fell & C., la compravendita avveniva in alcuni gruppi Telegram dedicati. Dopo la prima sessione di test, nel mese di aprile, il test veniva condiviso, interamente o quasi, all'interno dell'app di messaggistica. Per ricevere una delle domande, su cui potersi preparare al meglio, c'è chi ha pagato anche più di 20 euro.