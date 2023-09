Test di medicina venduti, per la ministra è una “notizia infondata”. L’avvocato: “Abbiamo le prove” “Abbiamo prove legali, altrimenti non avremmo presentato l’esposto in Procura – ha risposto a Fanpage.it l’avvocato Leone – Non sanno che pesci prendere: il problema è alla base, nel bando stesso”.

A cura di Beatrice Tominic

Test di medicina venduti? Nessuna irregolarità. È quello che ha dichiarato la ministra Anna Maria Bernini al Sole 24 Ore dopo la denuncia dello studio legale Leone-Fell e Co. sugli ultimi test di ingresso per la facoltà di Medicina. Nel frattempo, però, conferma che continueranno le verifiche.

"Dobbiamo fare luce su quanto accaduto per tutelare gli studenti. I Tolc per medicina sono alla loro prima prova pratica, se non funzionano siamo pronti a rivederli", ha aggiunto.

"Non ci saranno stati furti da parte di hacker e tutto si è tenuto secondo quanto previsto dal decreto – ha risposto l'avvocato Francesco Leone dello studio legale che ha fatto partire la denuncia – Il problema è proprio da rintracciare alla base, nella procedura che prevedeva l'utilizzo delle stesse domande ad entrambe le sessioni di test: è una grande contraddizione. Ma senza prove certe, sicuramente non saremmo andati a fare un esposto alla procura".

La risposta dell'avvocato

Secondo quanto spiegato a Fanpage.it dal legale, come anticipato, è la procedura a non essere totalmente limpida: "Il Cisia dice che non c'è stato un furto hacker neanche durante il down del portale, ma quello che omette di commentare è che essendoci la stessa banca dati fra aprile e luglio i ragazzi hanno condiviso le domande di cui erano in possesso – continua a spiegare l'avvocato – Così sono incappati in una grande contraddizione: lo stesso Cisia aveva ammesso, in una prima comunicazione, di essere entrato all'interno dei gruppi e di aver parlato con gli amministratori proprio per evitare situazioni simili e chiedere di far levare i file contenenti le domande. O il Cisia ha dimenticato di essere entrato nei gruppi o sta cercando di non affrontare il cuore del problema".

L’avviso del Cisia, sul suo monitoraggio sui socialin una comunicazione di mercoledì 6 settembre.

Effettivamente, lo stesso Consorzio aveva già spiegato nell'avviso di mercoledì 6 settembre 2023: "Da sempre Cisia effettua il monitoraggio dei canali social con lo scopo primario di migliorare i livelli di assistenza. In alcuni casi il Consorzio è intervenuto presso i moderatori ricordando i termini dei regolamenti TOLC".

"Senza le prove, non avremmo presentato l'esposto"

Inoltre, l'avvocato ha ricordato anche che le prove presentate hanno valore legale: "Altrimenti non avremmo presentato l'esposto in Procura. Tutte le prove sono legali, ci siamo affidati appositamente ad un'agenzia di investigazione (che ha iniziato le prime ricerche in primavera) – ha continuato a spiegare – Questo ci fa capire che non sanno che pesci prendere: si rendono conto che annullare la prova causerebbe un danno incredibile all'inizio dell'anno accademico, economico all'amministrazione e alle decine di migliaia di ragazzi che hanno partecipato ai test. Mai come quest'anno spero di far crollare il sistema del numero chiuso che da una parte mortifica il diritto allo studio e la meritocrazia e dall'altro acuisce terribilmente il fabbisogno dei medici".

Gli obiettivi del Ministero dell'Università

"Il nostro obiettivo è continuare ad aprire, sempre in maniera sostenibile, l'accesso a Medicina, ma la priorità è quella di garantire il diritto allo studio, a partire dalle borse di studio, anche per i dottorandi – ha aggiunto Bernini al Sole 24 Ore – E continuare a fronteggiare la sfida sugli alloggi per rendere più appetibili gli investimenti pubblici e privati per l'housing destinato agli studenti".