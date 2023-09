Compravendita test di medicina, la ministra Bernini convoca i rettori e apre una procedura d’indagine Gli enti Crui e Cisia sono stati convocati dal Ministero dell’Università a seguito della scoperta della compravendita di domande del test di medicina. Aperta una procedura d’indagine.

A cura di Beatrice Tominic

I vertici della Conferenza dei rettori italiani (Crui) e il Cisia, il consorzio che si occupa di organizzare e gestire i test Tolc sono stati convocati dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini per chiarire quanto accaduto in relazione ai test di ingresso di Medicina di quest'anno.

"Vendevano le domande sulle chat di Telegram. Anche alcune scuole si sono vantate di aver iscritto alla prova di aprile i propri tutor per raccogliere le domande del test sapendo che, come si leggeva sul bando, sarebbero state le stesse somministrate nella sessione di test di luglio", ha denunciato e spiegato a Fanpage.it l'avvocato Francesco Leone.

La richiesta di chiarimenti da parte del Mur

Non appena appreso quanto accaduto, il Mur ha aperto una procedura d'indagine per chiedere informazioni e chiarimenti sul regolare svolgimento delle prove di ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. "Sarà nostra premura dare certezza alle graduatorie, tutelare tutti gli studenti che si sono sottoposti ai nuovi test e garantire l'ordinato svolgimento dell'anno accademico – hanno spiegato dal Ministero – Stiamo effettuando dei controlli per evitare ricorsi che causerebbero un danno inaccettabile a tutti gli studenti".

Nel caso in cui venissero riscontrate criticità nello svolgimento del test, il Ministero assicura che non esiterà a intraprendere le opportune azioni a tutela della comunità studentesca.

La reazione dell'avvocato

Non tarda ad arrivare la risposta dell'avvocato: "Dal Ministero hanno chiesto chiarimenti, ma sono proprio loro ad aver previsto questa situazione da bando: è evidente che non conoscano il testo del documento o che vogliano scaricare un po' le responsabilità", ha spiegato il legale Francesco Leone, dello studio che ha denunciato la situazione, a Fanpage.it".