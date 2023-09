Termini, rubano la collana d’oro a una turista e vanno al ristorante: fermati due uomini Hanno rubato una collanina d’oro a una turista a Termini per poi andare a pranzo in un ristorante. I carabinieri hanno fermato due uomini sospettati di furto.

A cura di Simone Matteis

Foto di repertorio

Due uomini di trentasei e ventiquattro anni originari della Tunisia si sarebbero resi protagonisti del furto di una collanina d'oro ai danni di una turista straniera nei pressi di via Turati per andare poi, subito dopo, a pranzare in un ristorante lì vicino. Non appena si è resa conto dell'accaduto, la donna ha immediatamente sporto denuncia: gli investigatori hanno dato il via alle ricerche per rintracciare i due sospettati, d'aiuto è stata la presenza delle telecamere di sorveglianza nell'area della stazione.

I due, infatti, sono stati intercettati dalle forze dell'ordine mentre si trovavano in un ristorante etnico nei pressi di piazza dei Cinquecento e sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina in concorso. Sequestrato anche il contante, presumibilmente frutto della vendita della collana sottratta alla turista. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per entrambi la misura di custodia cautelare in carcere.

Furto di collane d'oro: la storia si ripete

Quello di oggi non è che l'ultimo episodio di furto avvenuto nei pressi del principale scalo ferroviario capitolino. Poco prima di Ferragosto, infatti, erano stati già due i rapinatori di collane fermati dai carabinieri. Un modus operandi evidentemente consolidato quello dei ladri, che prendono di mira i tanti turisti che affollano le banchine della metropolitana e le fermate degli autobus.

Un'ulteriore analogia tra quanto accaduto questa mattina e un altro recente episodio di furto avvenuto sempre nei pressi della stazione Termini riguarda la presenza di un complice. Nei primi giorni di agosto, precisamente venerdì 4, due uomini hanno portato via a un turista il trolley con all'interno effetti personali e orologi di lusso per un valore complessivo di circa 300mila euro. Anche in quel caso gli investigatori sono riusciti a risalire quasi immediatamente all'identità dei responsabili attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza installate in tutta la zona e restituire così al legittimo proprietario i beni sottratti.