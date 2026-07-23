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Accoltellano un 29enne alla schiena, due uomini arrestati per tentato omicidio

Tentato omicidio in concorso è il reato del quale dovranno rispondere un 20enne e un 40enne, arrestati e portati in carcere. Hanno ferito un 29enne con una chiave svitabulloni e lo hanno accoltellato alla schiena.
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A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio
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Hanno aggredito un ventinovenne, colpendolo prima con una chiave svitabulloni e poi accoltellandolo alla schiena. L'episodio è avvenuto in via Gramsci ad Artena nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 luglio. I carabinieri hanno arrestato due uomini, un ventenne e un quarantenne di nazionalità albanese, operai incensurati, che per il ferimento dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso tra loro.

Aggredito con una chiave svitabulloni e due coltellate alla schiena

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti la vittima era in strada, quando i due uomini si sono avvicinati e l'hanno aggredita. Prima l'hanno colpita con una chiave svitabulloni e poi con due coltallate alla schiena. A dare l'allarme è stato un passante, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Il ventinovenne ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro da solo, è stato sottoposto alle cure del caso per ferite d'arma da taglio ed è stato dimesso con una prognosi di quidici giorni.

Arrestati e portati in carcere

Presenti sul luogo del ferimento i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito. I militari in poco tempo hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e sono riusciti a risalire ai presunti responsabili. Hanno inoltre trovato il coltello utilizzato nel ferimento e l'hanno sequestrato. Arrestati entrambi per tentato omicidio in concorso, sono stati portati nel carcere di Velletri, dove si trovano a disposizione della Procura della Repubblica in attesa dell'udienza di convalida.

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