Rubano il trolley di un turista alla stazione Termini: all’interno beni per 300mila euro Rintracciato uno dei due ladri, un ragazzo di 25 anni. Ancora ricercato il complice, ma la refurtiva è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario.

A cura di Enrico Tata

Arrivato alla stazione Termini di Roma con un treno proveniente da Milano, si trovava all'esterno dello scalo ferroviario della Capitale quando due ragazzi si sono avvicinati e gli hanno portato via il trolley. All'interno c'erano effetti personali e orologi di lusso per un valore complessivo di 300mila euro. Le forze dell'ordine fanno sapere in una nota che "sono stati subito attivati i servizi amplificati e rafforzati nella zona di Roma Termini su disposizione del ministro dell'Interno, e sono scattate le indagini".

I responsabili del furto identificati grazie alle telecamere di sicurezza

I responsabili sono stati identificati attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza installate n tutta la zona. Grazie ai video, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei ladri, due ragazzi di nazionalità algerina di 25 e 28 anni. Uno dei due è stato arrestato e il bottino è stato restituito al legittimo proprietario. Il furto è avvenuto nel corso della serata di venerdì 4 agosto.

L'arresto di uno dei due ladri

Il giorno seguente, sabato 5 agosto, gli agenti del commissariato Viminale, che stavano effettuando un servizio di pattuglia, hanno rintracciato uno dei due ladri intorno alle 20 in via Augusto Casciani, nei pressi della fermata della metro C Torre Gaia, periferia Sud Est della Capitale. Il 25enne è stato bloccato mentre usciva dalla sua abitazione con la refurtiva. L'intero bottino, quindi, è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre il giovane è stato denunciato per furto aggravato. Il suo complice, invece, è tuttora ricercato dalle forze dell'ordine.