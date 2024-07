Insanguinato e col coltello in mano entra nella Stazione Roma Termini: bloccato da Esercito e Polfer

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Entra nella Stazione di Roma Termini con un braccio insanguinato e impugnando un coltello, chiedendo aiuto. Ma viene subito bloccato dai militari dell'Esercito Italiano, impegnati nell'operazione Strade Sicure, e poi dalla Polfer. L'episodio è accaduto nella giornata di oggi, domenica 21 luglio 2024, attorno alle ore 13,00. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo di origine marocchina, sarebbe rimasto vittima di un'aggressione nella zona antistante la stazione, sul lato di via Giolitti.

Il ferito bloccato da Esercito e Polfer

L'uomo ferito è stato bloccato dalla pattuglia di militari e dalla Polfer e disarmato. Le forze dell'ordine hanno subito chiamato il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure mediche del caso. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. La Polfer, alla quale sono affidate le indagini, ha cercato di acquisire informazioni dall'uomo sull'aggressione subita. Il ferito, ad ogni modo, era in stato confusionale ed aveva difficoltà a comunicare. Proseguono le indagini per vagliare la versione fornita ed acquisire ulteriori elementi che possano essere utili a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Soccorso dal 118 e portato in ospedale

Non è escluso che gli investigatori possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona della Stazione di Roma Termini per cercare di individuare ed identificare i responsabili dell'aggressione. Non si esclude che l'uomo possa essere stato aggredito durante una lite. Ma sulla vicenda sono ancora in corso le indagini e ogni ipotesi è al momento prematura.