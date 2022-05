Tentata violenza sessuale a Termini, 44enne in ospedale: si è ferita per resistere al suo stupratore Il tentato stupro è avvenuto a via Marsala la notte tra il 12 e il 13 maggio. Il 25enne è stato bloccato dai carabinieri e arrestato.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna è stata vittima di un tentativo di violenza nei pressi della stazione Termini di Roma. La 44enne, romana ma che da tempo non vive più nella capitale, nella notte tra il 12 e il 13 maggio stava tornando nel b&b che aveva affittato per quello che doveva essere un soggiorno piacevole, quando è stata aggredita da un ragazzo di venticinque anni che ha provato a stuprarla. Le urla della ragazza sono state sentite dai carabinieri, che sono intervenuti immediatamente in via Marsala per aiutarla. L'aggressore ha provato a fuggire, ma è stato subito bloccato dai militari che lo hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Adesso si trova in caserma, in attesa del trasferimento in carcere. La donna è stata portata in ospedale all'Umberto I, ha riportato lievi ferite durante l'aggressione per la strenua difesa con cui si è opposta al suo stupratore.

Tentato stupro a Termini, le grida sentite dai carabinieri

I fatti sono avvenuti in via Marsala la notte tra giovedì e venerdì. Non è chiaro se conoscesse il suo aggressore o se questi fosse uno sconosciuto, che ha deciso di approfittare di lei dopo averla vista camminare da sola. Fatto sta che il ragazzo l'ha afferrata con la forza e l'ha trascinata tra le auto parcheggiate, gettandola a terra e tentando di violentarla. La 44enne si è difesa con tutte le sue forze per resistere allo stupratore, e nella colluttazione si è ferita. A porre fine al tentativo di violenza sono stati i carabinieri, che hanno sentito le grida e sono corsi immediatamente nella direzione delle urla, trovando il 25enne parzialmente svestito, così come la ragazza alla quale ha strappato degli abiti. Soccorsa immediatamente, è stata portata in ospedale, dove è stata tenuta sotto osservazione.