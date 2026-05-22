Tenta di violentare di un minore mentre studia nel Parco Matusa a Frosinone: arrestato un 72enne

I poliziotti hanno arrestato un 72enne per tentata violenza sessuale su minore. Ha cercato un approccio fisico con un ragazzo che studiava di giorno nel Parco Matusa a Frosinone.

Parco Matusa a Frosinone (Frame da Google Maps)

Momenti di paura nel Parco Matusa a Frosinone, dove un uomo di settantadue anni ha tentato di abusare di un minore in pieno giorno. Ad intervenire gli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno bloccato e arrestato , ora dovrà rispondere del reato di tentata violenza sessuale su un minorenne.

Si è avvicinato al minore e ha cercato un approccio fisico con lui

L'episodio è avvenuto in un'area verde abitualmente frequentata da ragazzi, bambini e famiglie. Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti il giovane si trovava nel parco e stava studiando da solo in tranquillità su una panchina. Di lì a breve sarebbe entrato a scuola, dunque stava ripassando le ultime cose prima della lezione e prima di raggiungere i compagni di classe. L'anziano lo ha preso di mira e gli si è avvicinato.

In un primo momento l'uomo ha cominciato a fargli domande su ciò che stava facendo e su quali fossero i suoi programmi per la giornata. Poco dopo ha allungato le mani verso di lui, tentando un approccio fisico. Capendo ciò che l'uomo aveva intenzione di fare, il ragazzo si è allontanato, è scappato via e ha chiesto aiuto.

Bloccato dai cittadini e arrestato dalla polizia

Le urla del ragazzo in fuga non sono passate inoscoltate ad alcuni cittadini, che si trovavano nei pressi del parco, sono intervenuti, hanno bloccato l'uomo e chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, arrivata la segnalazione alla sala operativa, sono giunti i poliziotti delle Volanti, che hanno preso in carico l'anziano e l'hanno arrestato per tentata violenza sessuale su minore.