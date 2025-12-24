Temporali a Roma e nel Lazio con strade allagate, pioggia nella metro e nevicate in montagna: che tempo fa a Natale

Nevicate a Frosinone, a Campocatino.

Roma si sveglia ancora sotto la pioggia. Dall'inizio della settimana le giornate nella capitale sono caratterizzate da forti piogge che ci accompagnano per quasi l'interezza della giornata. Il cielo è grigio e cupo e la pioggia battente sembra non lasciare mai spazio a momenti di tregua. Le ultime compere, prima dell'arrivo di pranzi e cene festivi, si fanno armati di ombrello e in centro luci e luminarie si riflettono per terra. Più suggestivo, invece, lo spettacolo lontano dalle città: nei monti del Frusinate sono arrivate forti nevicate che hanno imbiancato diverse cime fra cui Campocatino (nella foto in apertura di articolo) e Campo Staffi.

Temporali a Roma: disagi per strada prima di Natale

La pioggia di questi giorni, però, sta causando non pochi disagi alla cittadinanza, dal centro alla periferia. Un maltempo non inaspettato e per fronteggiare il quale sono state diramate allerte meteo. "Ogni volta che piove a Roma, la città si blocca", si sente dire spesso da chi ci vive. E anche stavolta non ci sono eccezioni. Secondo alcune segnalazioni arrivate tramite social, in via di Tor San Giovanni si sarebbe aperta una grossa buca per strada, immediatamente segnalata ai vigili, che potrebbe mettere in difficoltà gli automobilisti e, ancora di più, chi si muove in sella alle due ruote.

Ma le difficoltà restano anche per chi si muove con i mezzi pubblici: secondo alcuni video che circolano online a risentire della forte pioggia come sempre sono anche le stazioni della metropolitana. Fra le quali, però, non fa eccezione neppure quella della metro C di Roma Colosseo, dove ci sarebbero delle infiltrazioni che provocano la pioggia dal soffitto all'altezza delle scale mobili per raggiungere la banchina, come mostra su Facebook la pagina Roma fa schifo.

Le nevicate sugli Appennini del Frusinate

L'inverno è arrivato e non soltanto sul calendario. Sulle cime del Frusinate sono arrivate le prime nevicate copiose, come mostrano anche le due immagini (la prima dalle webcam di Campocatino, fonte Campocatinometeo e la seconda, in basso, dalla webcam dal Rifugio Viperella di Rifugio Viperella – Campo Staffi).

La neve a Campo Staffi, nel Frusinate.

"Show nevoso in atto! – scrive sui propri canali social Meteo Lazio – Nel corso della notte e della giornata di domani, ulteriore calo della quota neve, con accumuli che sopra una certa quota potrebbero essere veramente abbondanti!".

Che tempo fa a Natale e Santo Stefano

Le premesse per un bianco Natale ci sono tutte. Almeno sulle cime in montagna. Nelle città, invece, dobbiamo accontentarci di forti piogge e freddo. Un Natale invernale, ma bagnato e umido. A spiegarlo a Fanpage.it l'esperto meteo Flavio Galbiati che precisa: "L‘aria sarà più fredda rispetto ai giorni scorsi, ma le giornate non saranno particolarmente fredde. Le massime si aggireranno attorno ai 13/14 gradi a Roma, in linea con la media stagionale".