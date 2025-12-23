roma
video suggerito
video suggerito

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 24 dicembre: forte pioggia, freddo e vento

Forti piogge, temperature in calo e vento sono le previsioni per il 24 dicembre 2025, Vigilia di Natale. A Roma e nel Lazio c’è allerta gialla.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano forti piogge, temperature in calo a causa di un vortice di bassa pressione e vento. A diramare l'avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato il dipartimento della protezione civile. Nello specifico l'allerta meteo dalla prima mattina di domani riguarderà l'intero territorio della regione, con intensi rovesci specialmente in serata.

Alla Vigilia di Natale in generale sull'Italia il quadro meteorologico sarà perturbato con una forte instabilità, con precipitazioni diffuse. In Emilia-Romagna l'allerta meteo è arancione, con pioggia, neve e vento; mentre l'allerta gialla è prevista in dieci regioni italiane. Le regioni coinvolte hanno attivato i sistemi di protezione civile nei territori interessati.

Le previsioni del meteo a Roma per domani Vigilia di Natale

Domani, mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo, con forti rovesci. Le temperature massime arriveranno a 12/13 centigradi, si manterranno dunque nella media stagionale. Soffierà forte vento.

Leggi anche
Previsioni meteo Roma e Lazio Vigilia, Natale e Santo Stefano: festività con forte pioggia e freddo

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga nel resto del Lazio, dove mercoledì 24 dicembre si attendono precipitazioni. La pioggia cadrà sull'intero territorio della regione. Sul fronte delle temperature avremo: minime 8 e massime di 9 gradi a Frosinone, 11 gradi a Latina, tra 6 e 10 gradi a Rieti, tra 8 e 10 gradi a Viterbo.

Meteo Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Immobile rivenduto al Comune di Fiumicino: M5S presenta un'interrogazione parlamentare
L’inchiesta sull’acquisto di un immobile da parte del Comune di Fiumicino
Gli affari d’oro dei privati a Fiumicino: il Comune compra a 1,3 milioni un immobile pagato 520mila
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views