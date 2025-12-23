Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani mercoledì 24 dicembre: le regioni a rischio

Un’intensa perturbazione sta interessando l’Italia e farà sentire i suoi effetti anche durante la Vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre maltempo con pioggia, vento forte e neve. Allerta arancione in Emilia-Romagna, gialla in dieci regioni.

Le zone interessate dall’allerta meteo della Protezione Civile di mercoledì 24 dicembre 2025.

Una vasta e intensa perturbazione atlantica sta interessando buona parte dell'Italia e farà sentire i suoi effetti anche durante la Vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre il tempo sarà perturbato in alcune regioni con pioggia, vento forte e neve diffusa anche sotto i 1000 metri sui rilievi, fino a quote di 500-700 metri.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. Disposta l'allerta arancione su settori dell'Emilia-Romagna, l'allerta gialla invece è prevista in dieci regioni.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna per mercoledì 24 dicembre

Come già anticipato, domani, mercoledì 24 dicembre, è prevista l'allerta arancione per maltempo in alcune zone dell'Emilia, centrale e costiera, e in Romagna: previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro-orientali, localmente anche a carattere di rovescio, che potranno generare diffusi fenomeni franosi.

Sull'Appennino neve a quote superiori ai 700 metri, con accumuli fino a 20-30 centimetri sui crinali. Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare fino ad agitato. Di seguito, i dettagli:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese.

Emilia Romagna: Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto anche l'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui restati settori dell'Emilia-Romagna e in altre nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Umbria e Toscana. Le zone riportate dal bollettino:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

Emilia Romagna: Pianura modenese, Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale;

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;

Marche: Marc-2, Marc-1;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Toscana: Isole, Arno-Casentino, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 24 dicembre

Domani, mercoledì 24 dicembre, la giornata sarà contrassegnata da condizioni di maltempo al Nord, sulle regioni tirreniche, in Umbria e sulle Marche. Sono previste precipitazioni anche moderate o localmente intense, soprattutto in Romagna e sul Lazio.

Tempo più asciutto al Sud, eccetto in Campania, dove sono attese piogge abbondanti. Neve diffusa sulle montagne. Generale calo delle temperature che torneranno in linea con le medie stagionali.