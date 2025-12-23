roma
Previsioni meteo Roma e Lazio Vigilia, Natale e Santo Stefano: festività con forte pioggia e freddo

Durante le festività natalizie 2025 la giornata peggiore a Roma sarà il 24 dicembre, Vigilia di Natale, con pioggia e aria fredda. Nubi il 25 e il 26.
Intervista a Flavio Galbiati
Meterologo di MeteoExpert
A cura di Alessia Rabbai
(Getty Images)
(Getty Images)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 24, 25 e 26 dicembre registrano un tempo all'insegna dell'instabilità e di temperature in calo. Abbiamo chiesto all'esperto Flavio Galbiati di MeteoExpert cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista metereologico per queste festività natalizie. La giornata peggiore sarà la Vigilia di Natale, con forte pioggia, vento e aria fredda. In questi tre giorni di festa le temperature non supereranno massime di 13/14 gradi in città.

Un vortice di bassa pressione infatti già a partire da martedì 23 dicembre condiziona il tempo soprattutto sulle regioni tirreniche, posizionato a Ovest dell'Italia. Già a partire da domani avremo delle piogge specialmente nella prima parte della giornata, che probabilmente si protrarranno tra pomeriggio e sera. Soffieranno anche dei venti meridionali quasi di Scirocco, che diventeranno a tratti forti durante le festività.

Piogge e rovesci previsti per il 24 dicembre, la vigilia di Natale

La giornata peggiore dal punto di vista metereologico sarà mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, quando sarà molto ventoso. I venti di Libeccio che soffiano direttamente verso la costa saranno molto forti e il mare molto mosso e agitato davanti al Lazio. "Probabili piogge e rovesci abbastanza intensi nel corso della giornata, concentrati proprio la sera della Vigilia di Natale" spiega Galbiati.

Schiarite in arrivo per il giorno di Natale, 25 dicembre

"Natale, giovedì 25 dicembre, il meteo sarà più tranquillo, con cielo nuvoloso al mattino e schiarite da metà giornata" continua Galbiati. Sul fronte delle temperature "i valori scendono di qualche grado – spiega l'esperto – anche se non in maniera rilevante, l'aria sarà più fredda rispetto ai giorni scorsi, ma le giornate non saranno particolarmente fredde. Le massime si aggireranno attorno ai 13/14 gradi a Roma, in linea con la media stagionale".

Le previsioni meteo per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano

Il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, l'esperto spiega che non ci sarebbero precipitazioni all'orizzonte: "Non pioverà, il cielo sarà coperto da poche nubi nell'arco della giornata e soffierà poco vento dall'Appennino".

Meteo Roma
Immagine
roma
