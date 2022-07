Tempesta di fulmini e temporali si abbattono sul Lazio: paura a Roma, rischio danni e disagi Una violenta tempesta si è abbattuta questa notte su tutto il Lazio, con un’intensità che non si vedeva da molto tempo. Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco.

A cura di Natascia Grbic

Foto di Giada Iannaccone su Facebook

Pioggia di fulmini e temporale questa notte nel Lazio. Una bomba d'acqua e una tempesta di fulmini si sono abbattute sulla capitale e nelle altre province del Lazio da mezzanotte alle due circa, svegliando milioni di persone sorprese dall'entità del temporale. Cittadini segnalano tende staccate dal forte vento e volate via da terrazze e balconi, oltre a elettricità saltata in diverse zone del Lazio a causa dei fulmini.

La tempesta ha colpito tutto il Lazio, diverse le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per segnalare danni e disagi. Diversi anche gli alberi caduti per il forte vento, che nella zona dei Castelli Romani ha raggiunti un'intensità talmente forte da far pensare che ci fosse stata una tromba d'aria.