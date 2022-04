Studente disabile cade dal terzo piano di una scuola a Pomezia: portato d’urgenza in ospedale Il ragazzo aveva chiesto di andare in bagno: accompagnato dal professore, si è chiuso nella toilette ed è poi caduto dal terzo piano. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo disabile è caduto dal terzo piano di una scuola a Pomezia, l'IIS Copernico. La dinamica del fatto, sul quale indagano i carabinieri della locale compagnia, è ancora poco chiara. Dalle prime informazioni sembra che il 20enne abbia fatto come un ‘salto in lungo' dalla finestra del bagno, cadendo sul tetto del bar dell'istituto. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, che hanno fatto atterrare un'eliambulanza per trasportarlo velocemente in ospedale. Il giovane ha lamentato dolori alle gambe, ma sembra non abbia riportato lesioni gravi sul resto del corpo. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Pomezia, che indagano sull'accaduto.

Studente disabile cade dalla finestra della scuola: indagini in corso

A quanto si apprende, lo studente, affetto da una disabilità, verso le 11 ha chiesto di andare in bagno. Un professore lo ha accompagnato fino alla porta, dopodiché il ragazzo si è chiuso dentro ed è caduto dalla finestra. Come sia potuto accadere, ancora non si sa. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri, sembra che il giovane abbia fatto come un salto in lungo, atterrando sul tetto del bar della scuola. Un evento che poteva avere un epilogo drammatico, ma che fortunatamente si è concluso senza gravi conseguenze per il ragazzo, che ha riportato sì delle lesioni alle gambe, ma non è in gravi condizioni. Il giovane era cosciente all'arrivo dell'ambulanza del 118, e ha continuato a lamentare dolori per la caduta. Le indagini proseguono, in modo da appurare con certezza l'accaduto e capire in che modo e per quale motivo il giovane sia caduto dalla finestra del bagno.