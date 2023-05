Statua romana del II Secolo rubata nella villa di Roberto Benigni sull’Appia Antica Nel 2010 qualcuno rubò una statua romana del II secolo dalla villa romana di Roberto Benigni e della moglie Nicoletta Braschi. Oggi i giudici hanno disposto un risarcimento di 20mila euro per il regista e sua moglie, Nicoletta Braschi.

A cura di Enrico Tata

Nel 2010 qualcuno rubò una statua romana del II secolo dalla villa romana di Roberto Benigni e della moglie Nicoletta Braschi. Qualcuno entrò all'interno dell'abitazione sull'Appia Antica e trafugò l'opera d'arte, che venne ritrovata poi nel 2019 in Spagna e riconsegnata all'attore toscano. Oggi i giudici hanno disposto un riscarcimento di 20mila euro per il regista premio Oscar. Il tribunale di Roma ha disposto la confisca e la restituzione di tutte le opere sottratte. Quello a casa Benigni, infatti, non è stato l'unico furto messo in atto dai ladri: tre opere sono state trafugate da Villa Torlonia, altre da Palazzo Giustiniani Odescalchi, dall'Orto botanico e da Villa Medici. In totale sono state emesse due condanne e oltre quindici sentenze di prescrizione per la banda che operava furti di opere d'arte nelle ville storiche di Roma.

La villa di Roberto Benigni sulla via Appia

Tra le vittime, come detto, anche Roberto Benigni e sua moglie. La statua trafugata fu acquistata dall'antiquario spagnolo Jaume Peix Bagot, che è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere. In passato è stato già indagato per traffico clandestino di opere d'arte. L'altra condanna, a 3 anni, riguarda un altro imputato per altra accusa.

L'abitazione di Benigni è Villa Appia delle Sirene, una villa costruita nel 1500 sui resti di un ipogeo romano. Stando a quanto si legge, sembra che la villa "abbia lo strano potere di esaudire i desideri al contrario: una superstizione romana dice infatti che si debba piazzarsi davanti all’ingresso della villa e chiedere qualcosa di cui non si desideri la realizzazione".