Spin Time, il Comune di Roma formalizza l’accordo alla proprietà: “Vogliamo acquistare l’immobile”

Roma Capitale annuncia di aver formalizzato una proposta alla proprietà di Spin Time, per l’acquisto dell’immobile. Nel frattempo cerca soluzioni alternative alla strada per le persone fragili e i bambini in presidio da giorni.

Una delegazione di Spin Time in Campidoglio a Roma (La Presse)

Il Comune di Roma ha formalizzato l'accordo alla proprietà per acquistare l'immobile di Spin Time. Davanti al palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme all'Esquilino, sgomberto a seguito di un incendio c'è un presidio fisso di attivisti e abitanti da giorni. Oggi in Campidoglio c'è stato un nuovo incontro tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spin Time, per fare il punto sulla situazione. A ricevere gli attivisti sono stati gli assessori Tobia Zevi e Barbara Funari, il vice Capo di Gabinetto con delega alla protezione civile, Giuseppe Napolitano, il direttore Generale del Campidoglio, Albino Ruberti e la capo segreteria del sindaco, Giulia Tempesta.

La proposta di Roma Capitale alla proprietà per l'acquisto di Spin Time

Durante l’incontro, l’Amministrazione ha fatto sapere di aver formalizzato ieri una proposta alla proprietà. Ciò a conferma del fatto che Roma Capitale è disponibile ad acquisire l’immobile, sulla base della valutazione dell’Agenzia del Demanio o dell’Agenzia delle Entrate. La proposta prevede un accordo ponte: l'obiettivo del Comune di Roma è infatti assicurare l’immediata disponibilità dell’immobile a Roma Capitale e consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro delle famiglie e delle persone più fragili nell'edificio. Ora si attende un nuovo incontro in Prefettura previsto nei prossimi giorni, con lo scopo di arrivare a una valutazione definitiva da parte della proprietà, sulla proposta avanzata previsto dall’Amministrazione comunale.

Prosegue il presidio davanti a Spin Time

Nel frattempo prosegue a oltranza il presidio davanti all'edificio di Spin Time. Attivisti e abitanti sono accampati da giorni nonostante le alte temperature, per chiedere risposte immediate. Ieri purtroppo si è sentita male una bambina di un anno e mezzo per il caldo, ha avuto una crisi respiratoria ed è stata trasportata dalla Croce Rossa al Policlinico Umberto I, trovata fortemente disidratata. Roma Capitale, mentre lavora all'accordo con la propirtà per l'acqusito di Spin Time, fa sapere che sta cercando anche forme di assistenza alloggiative alternative, per evitare che gli abitanti di Spin Time debbano restare in strada, specialmente per i più fragili e alle famiglie con bambini. "Roma Capitale proseguirà in questa fase di emergenza nel garantire, con tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti, la massima assistenza alle persone, con particolare cura per quelle in condizione di fragilità" si legge in una nota diffusa dal Comune di Roma.