Sequestrato l’edificio di Spin Time, Roma Capitale: “Proprietà disponibile a collaborare con istituzioni”

Lo stabile di Spin Time Labs all’Esquilino a Roma è sotto sequestro giudiziario. Lo rende noto il Campidoglio.

La polizia fuori dall'edificio di Spin Time

L'edificio di via Santa Croce in Gerusalemme che ospita l'occupazione abitativa Spin Time è sotto sequestro giudiziario dopo il principio d'incendio che si è sviluppato in uno dei locali nella serata di mercoledì 29 giugno. A darne notizia è Roma Capitale con una nota che rende conto dell'incontro avvenuto in queste ore in Prefettura, mentre gli abitanti sono ancora in presidio permanente sotto lo stabile assistiti dalla Protezione Civile.

"Nel corso della riunione sono state esaminate tutte le possibili opzioni per affrontare una situazione particolarmente complessa – scrive il Campidoglio -. Roma Capitale ha ribadito il proprio interesse a soluzioni condivise che consentano di tutelare i residenti, a partire dalle persone più fragili, e di salvaguardare l'esperienza di inclusione e solidarietà che si è sviluppata nel territorio. I rappresentanti della proprietà hanno espresso disponibilità a collaborare con le istituzioni nella ricerca di un percorso condiviso", conclude la nota.