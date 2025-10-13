Spari in strada a Roma, agguato nel parcheggio di un supermercato: gambizzato 44enne

Immagine di repertorio

Agguato in un parcheggio del supermercato nella sera di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, a Roma. Gli spari sono partiti da una moto in corsa e hanno raggiunto un uomo di 44 anni alle gambe. I fatti sono avvenuti nel quadrante nord ovest della capitale, davanti alla Crai in via di Selva Candida.

L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di rintracciare i due uomini che si trovavano sul motoveicolo da cui sono partiti gli spari. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di acquisire i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza in cerca di qualche dettaglio per identificare gli aggressori che, al momento degli spari, indossavano il casco integrale.

Gambizzato davanti al supermercato a Roma: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella sera di lunedì 13 ottobre 2025 a Roma, nel quadrante nord ovest della capitale, a Selva Candida, davanti al supermercato Crai che si trova nell'omonima via. Il quarantaquattrenne si trovava nel parcheggio del negozio, quando è stato colpito da un colpo di pistola alle gambe. A sparare due uomini che si trovavano in sella a una moto. Indossavano il casco integrale e, dopo aver sparato, sono scappati in moto.

L'arrivo dei soccorritori: indagini in corso

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della stazione locale e gli operatori del pronto soccorso del 118 che hanno subito raggiunto il luogo della sparatoria per prestare i primi soccorsi all'uomo ferito. Si tratta di un quarantaquattrenne incensurato. I soccorritori, una volta sul posto, hanno trasferito l'uomo, colpito alle gambe, in ospedale, presso il pronto soccorso del vicino Aurelia Hospital. Secondo le prime informazioni non rischia la vita.

Nel frattempo i carabinieri hanno immediatamente iniziato a svolgere le indagini sul caso, per cercare di rintracciare i due uomini in sella alla moto da cui sono partiti gli spari. Al vaglio dei militari, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del supermercato alla ricerca di dettagli che possano aiutare ad identificare e individuare i due uomini che hanno sparato puntando alle gambe.