Spari a Tor Bella Monaca, le urla della mamma dell’uomo ucciso: “Siamo tutti colpevoli” La mamma dell’uomo ucciso a colpi di pistola in strada in via della Quaglia a Tor Bella Monaca ha gridato: “Siamo tutti colpevoli” e ha chiesto ai poliziotti se avessero trovato i responsabili.

A cura di Alessia Rabbai

Torbella Monaca, spari in strada e un morto

"Siamo tutti colpevoli" sono le parole gridate dalla mamma di Daniele Di Giacomo, l'uomo ucciso in strada a colpi di pistola in via della Quaglia in zona Tor Bella Monaca a Roma. "Avete preso chi gli ha sparato?" ha chiesto la donna affranta dal dolore rivolgendosi ai poliziotti in presidio con gran dispiegamento sulla scena del crimine. Sono ancora poche le infomazioni che sappiamo sull'omicidio avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 settembre nella periferia Est della Capitale. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore, per ora il movente non è noto. Per ora il responsabile o i responsabili non sono stati individuati, le indagini sono in corso.

Un uomo ucciso a colpi di pistola, ferita la compagna

I fatti si sono verificati in pieno giorno nei pressi di una tabaccheria e hanno attirato l'attenzione dei residenti. In tanti si sono chiesti cosa stesse accadendo, alcuni si sono subito resi conto che qualcuno stava sparando in strada. I proiettili hanno raggiunto appunto due persone, un uomo, che è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo sul posto e la sua compagna, che il personale sanitario ha soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale. Al momento non sono note le sue esatte condizioni di salute. Subito dopo esplosi i colpi alla polizia è arrivata la segnalazione che qualcuno aveva aperto il fuoco in via della Quaglia e gli agenti si sono precipitati con le volanti a sirene spiegate. Pare che l'uomo deceduto sia una persona già nota alle forze dell'ordine.