Spari in strada a Tor Bella Monaca: morto un uomo, ferita la compagna I colpi di arma da fuoco esplosi in strada a Tor Bella Monaca hanno raggiunto due persone, un uomo e una donna: lei è stata trasportata in ospedale, lui è morto.

A cura di Beatrice Tominic

È successo poco fa a Tor Bella Monaca, nella periferia est della capitale: degli spari sono stati esplosi in pieno giorno in strada oggi, giovedì 14 settembre, a Tor Bella Monaca, nella periferia est della capitale. Secondo le prime informazioni, sono due le persone raggiunte dagli spari: un uomo è morto, ferita e trasportata in ospedale la compagna. Non appena esplosi i colpi, la polizia ha ricevuto una segnalazione generica: i poliziotti si sono precipitati a in via della Quaglia. È lì che hanno trovato la coppia ferita, con l'uomo in condizioni molto critiche. Si tratterebbe di Daniele di Giacomo, già noto alle forze dell'ordine.

Dopo la morte dell'uomo, è arrivata anche la polizia scientifica. In breve tempo nella zona, prima del tratto di strada bloccato, si sono riuniti cittadine e cittadine. "L'hanno ammazzato come un cane, perché?", ha iniziato ad urlare una ragazza, arrivata sul posto a circa un'ora dall'agguato.

L'arrivo dei soccorsi

Lei è stata immediatamente trasportata al policlinico di Roma Tor Vergata, a circa quattro chilometri dal luogo dell'agguato. Ad avere la peggio, invece, l'uomo: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime tanto che gli operatori del pronto soccorso sanitario, arrivati in breve tempo, hanno deciso di non trasportarlo immediatamente al pronto soccorso. Hanno provveduto a curarlo sul posto, nel luogo in cui è stato raggiunto dai colpi, provandolo a rianimare. Poco meno di una trentina di minuti, l'uomo è morto. Tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati vani e gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte.

Leggi anche A Tor Bella Monaca c'era un parco giochi dove potevano entrare solo i figli dei pusher

Le indagini della polizia

La modalità con cui i due sono stati colpiti, potrebbe far pensare ad un vero e proprio agguato. Non è stata ancora diffusa l'identità delle vittime. Su quella dell'autore (o degli autori) cercheranno invece di fare chiarezza gli agenti della Polizia di Stato giunti a Tor Bella Monaca dopo la segnalazione che hanno il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e scoprire il movente.