Incidente a Latina, auto travolge un uomo trovato morto in un fosso: si cerca il pirata della strada I poliziotti cercano il pirata della strada che ha investito con l'auto un ciclista. Il 33enne è stato ritrovato morto in un fosso la mattina seguente.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente è avvenuto lungo la strada Acque Alte a Latina. Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio. La vittima da quanto si apprende è un trentatreenne originario della Costa d'Avorio, che al momento dell'incidente era in sella a una bicicletta. Una macchina lo ha travolto e il ciclista è finito in un fosso, che costeggia la carreggiata, dov'è stato ritrovato domenica mattina. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici, ricostruito la dinamica dell'accaduto e ascoltato alcuni testimoni. I poliziotti cercano di risalire al pirata della strada coinvolto nel sinistro, che non è stato ancora identificato.

Gli investigatori sono sulle tracce del pireata della strada che ha travolto il trentatreenne. Al momento l'automobilista non è stato ancora ritrovato. I poliziotti hanno cercato le in zona siano presenti telecamere di sorveglianza, che possano aver immortalato l'automobilista in fuga. Secondo quanto ricostruito finora il cadavere del ciclista è stato ritrovato in un fosso e recuperato.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Il paramedici non hanno purtroppo potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate nella caduta.

I poliziotti hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le indagini coordinate dalal Procura della Repubblica di Latina, per cercare di trovare il conducente dell'auto, al momento non identificato. Attraverso le immagini riprese dalla telecamere si spera di risalire alla targa o al modello dell'auto.

"Ancora pirati della strada. Ma come si fa a lasciare un essere umano abbandonandolo in un fosso? – si legge in un post pubblicato su Facebook dall'associazione italiana familiari e vittime della strada Aps sede di Latina e Frosinone – Un uomo ivoriano di trentatré anni, richiedente protezione internazionale, è morto dopo essere stato investito da un veicolo pirata sulla strada Acque Alte, nella periferia di Latina. Il corpo senza vita del ciclista è stato trovato questa mattina in un fosso, a poca distanza dal centro di accoglienza dove risiedeva".