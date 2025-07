Paura a Ponza, yacht si schianta contro la scogliera: ferito l’uomo al timone

Paura a Ponza dove uno yacht è finito contro la scogliera. L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, sabato 12 luglio 2025, nell'isola pontina. I fatti sono avvenuti a Cala Cecata, uno dei punti più caratteristici dell'intera isola, da sempre battuti dagli appassionati per fare bagni in acque cristalline e per fare attività subacquee come snorkeling.

Incidente in mare: yacht si schianta contro una scogliera a Ponza

Un incidente inaspettato in una perla dell'arcipelago pontino è quello avvenuto nella mattinata della giornata di oggi, sabato 13 luglio 2025, a Ponza, a Cala Cecata. Nell'isola, sempre circondata da barche e yacht, è uno dei punti migliori e più suggestivi per un bel bagno e, per appassionati e appassionate, per tuffarsi in acqua e fare snorkeling.

È proprio qui che uno yacht lungo 22 metri si è schiantato su una delle scogliere dell'isola. Non è ancora chiaro cosa sa successo con certezza. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati i militari della Guardia Costiera.

Incidente con lo yacht a Ponza: cosa è successo

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, al momento la Cpaitaneria di Porto si sta occupando degli accertamenti. Oltre a loro, anche i soccorritori del 118 che non appena arrivati si sono precipitati verso l'uomo che si trovava al timone. Come spiegato da la Repubblica, si tratterebbe di un imprenditore romano. Dopo l'impatto, avvenuto mentre si trovava al timone e si stava recando a prendere i familiari che lo aspettavano in porto, è rimasto ferito.

Secondo i primi accertamenti, fortunatamente, non si trova in condizioni gravi. Non si esclude, però, che lo schianto possa essere avvenuto a seguito di un malore.