Sotto effetto di alcol e droga entra al pronto soccorso e picchia medici e infermieri: arrestato Il 34enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Pietro sotto effetto di alcol e droghe. Per motivi da accertare, ha aggredito medici e infermieri.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di trentaquattro anni ha aggredito il personale medico e gli infermieri dell'ospedale San Pietro in via Cassia a Roma. L'episodio, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è avvenuto all'alba di sabato. Cinque operatori sanitari, un medico e quattro infermiere, sono rimasti feriti durante la colluttazione con il 34enne, che è stato poi bloccato. Le loro ferite sono state giudicate guaribili tra i cinque e i sette giorni. Danneggiati anche gli arredi dell'ospedale.

Secondo le prime informazioni, l'uomo si è presentato al pronto soccorso all'alba di domenica. Era sotto effetto di stupefacenti e molto probabilmente ubriaco. Poco dopo il suo arrivo ha cominciato a dare in escandescenze, prendendosela con il personale sanitario e scagliandosi contro di loro. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non si è calmato quando medici e infermieri hanno provato a farlo ragionare. A quel punto è intervenuta la vigilanza, che poi ha chiamato gli agenti della Polizia di Stato.

Il paziente è stato bloccato e portato in camera di sicurezza, è accusato di lesioni a incaricato di servizio. Non è escluso che la sua posizione si possa aggravare e che venga accusato anche di interruzione di pubblico servizio. Sarà sottoposto a processo per direttissima lunedì mattina.

Sul caso degli episodi di violenza all'interno degli ospedali era intervenuto anche l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, che ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presidi di polizia all'interno dei nosocomi, in modo da evitare che possano accadere ancora scene di questo tipo.