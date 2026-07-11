Sora, la compagna lo colpisce e perde un occhio: a soccorrerlo un amico che lo trova a vagare in strada

Una lite in famiglia è finita con un grave ferimento. Un uomo, intervenuto in una discussione tra la compagna e una familiare, ha ricevuto un pugno in volto e ha perso un occhio.

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Ha perso un occhio dopo che la compagna lo ha colpito con un pugno sferrato in pieno volto, mentre lui cercava di mettere fine a una lite in famiglia. L'episodio è avvenuto nel Comune di Sora, in provincia di Frosinone. Autrice della violenza è una donna, una nota professionista del posto, che gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato in stato di libertà per lesioni gravissime.

Colpisce il compagno con un pugno, facendogli perdere un occhio

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Sora, al momento dei fatti era in corso una discussione animata tra la donna e un'altra familiare per motivi banali. Una lite animata, che stava degenerando, dunque il compagno della prima donna ha deciso di intervenire, per farle ragionare e riportare la calma. Ma quando si è avvicinato la compagna lo ha colpito con un pugno in pieno volto, ferendolo.

L'uomo ha vagato ferito in strada, un amico lo ha soccorso

L'uomo, dopo essere stato ferito, sarebbe rimasto in strada, vagando per ore da solo. Ad intervenire in suo aiuto è stato un amico, che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Arrivato nel nosocomio, i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Le lesioni all'occhio erano molto serie e i sanitari hanno stabilito che fosse necessario trasferire il paziente in un ospedale romano, dove potesse ricevere cure mirate.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei professionisti, l'uomo ha perso l'occhio, a causa delle lesioni molto gravi riportate. I sanitari hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato per la dinamica dei fatti, ma lui inizialmente non voleva raccontare quanto successo. In pochi giorni però gli investigatori sono riusciti a ricostruire l'accaduto, denunciando la donna per lesioni gravissime.