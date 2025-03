Simone Cristicchi, dopo Sanremo concerto gratis a Velletri per i suoi concittadini: orari e info

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Simone Cristicchi ha organizzato un concerto gratuito a Velletri, paese dei Castelli Romani dove risiede da anni. Il concerto intitolato proprio ‘Omaggio a Velletri' si terrà domenica 30 marzo alle ore 19 a piazza Cesare Ottaviano Augusto, cioè davanti al municipio.

"Accolgo con gioia e gratitudine l’omaggio del Maestro Simone Cristicchi alla Città di Velletri, che ha deciso di organizzare un evento, aperto a tutti i cittadini, come segno di riconoscenza per il sostegno ricevuto durante il Festival della Canzone Italiana”, ha commentato il sindaco del comune dei Castelli Romani, Ascanio Cascella. "Ringrazio personalmente il Maestro per questa splendida iniziativa e per il regalo che vuole fare a tutti noi.Appuntamento domenica 30 marzo alle ore 19:00, in piazza Cesare Ottaviano Augusto. Per l'occasione, con chitarra, Simone Cristicchi eseguirà tutti i brani più famosi del suo repertorio da “Ti regalerò una rosa” fino all’ultima canzone presentata al Festival di Sanremo “Quando sarai piccola”", ha aggiunto il sindaco.

Una settimana fa il sindaco aveva incontrato in comune proprio Cristicchi e in quell'occasione aveva dichiarato: "Con grande piacere abbiamo accolto Simone Cristicchi e Amara, presso il Palazzo Comunale, ai quali ho rinnovato l'affetto della Città di Velletri.Due artisti eccezionali che fanno parte della nostra comunità e che con la loro musica sono un vanto per tutti noi".

Con il brano ‘Quando sarai piccola', Simone Cristicchi si è classificato al quinto posto al Festival di Sanremo 2025 dietro Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas e Fedez. Cristicchi ha vinto ha vinto il 57º Festival di Sanremo nel 2007 con la canzone ‘Ti regalerò una rosa'.