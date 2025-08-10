Si tuffa nel lago di Bracciano e perde i sensi: morto un uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni è morto mentre faceva il bagno nel lago di Bracciano a Roma: si è tuffato e ha perso i sensi. Inutili per lui i soccorsi. I carabinieri indagano sulla dinamica.

Nella giornata di ieri, sabato 9 agosto 2025, un uomo di 44 anni è morto mentre stava facendo il bagno nel lago di Bracciano, che si trova nella provincia di Roma. La dinamica è ancora poco chiara. Le forze dell'ordine stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Certo è che quella che doveva essere una giornata per sfuggire alla calura estiva, si è trasformata in una tragedia.

Facciamo un passo indietro. Tutto è accaduto attorno alle 18.30, all'altezza di via della Rena a Trevignano. Il 44enne, di cui non è stato diffuso nome e cognome, stava trascorrendo una giornata al lago in compagnia della sua famiglia. Residente a Roma, voleva infatti fuggire dal caldo e passare un po' di tempo in totale relax e divertimento. A un certo punto si è tuffato. E, proprio mentre si trovava in acqua, avrebbe perso i sensi. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti prontamente. Nonostante il loro tempestivo intervento, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: era ormai deceduto. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri della stazione di Trevignano Romano, che come di consueto hanno svolto i rilievi necessari per comprendere meglio la dinamica. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori aggiornamenti su quanto accaduto. È possibile che, all'origine dell'incidente, vi sia un malore. Un ipotesi che però deve ancora essere verificata del tutto.