roma
video suggerito
video suggerito

Si tuffa nel lago di Bracciano e perde i sensi: morto un uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni è morto mentre faceva il bagno nel lago di Bracciano a Roma: si è tuffato e ha perso i sensi. Inutili per lui i soccorsi. I carabinieri indagano sulla dinamica.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ilaria Quattrone
199 CONDIVISIONI
Immagine

Nella giornata di ieri, sabato 9 agosto 2025, un uomo di 44 anni è morto mentre stava facendo il bagno nel lago di Bracciano, che si trova nella provincia di Roma. La dinamica è ancora poco chiara. Le forze dell'ordine stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Certo è che quella che doveva essere una giornata per sfuggire alla calura estiva, si è trasformata in una tragedia.

Facciamo un passo indietro. Tutto è accaduto attorno alle 18.30, all'altezza di via della Rena a Trevignano. Il 44enne, di cui non è stato diffuso nome e cognome, stava trascorrendo una giornata al lago in compagnia della sua famiglia. Residente a Roma, voleva infatti fuggire dal caldo e passare un po' di tempo in totale relax e divertimento. A un certo punto si è tuffato. E, proprio mentre si trovava in acqua, avrebbe perso i sensi. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti prontamente. Nonostante il loro tempestivo intervento, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: era ormai deceduto. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri della stazione di Trevignano Romano, che come di consueto hanno svolto i rilievi necessari per comprendere meglio la dinamica. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori aggiornamenti su quanto accaduto. È possibile che, all'origine dell'incidente, vi sia un malore. Un ipotesi che però deve ancora essere verificata del tutto.

Attualità
199 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Gimmy Pozzi, morto a Ponza 5 anni fa. Il papà: "Per me non è passato neanche un giorno"
Il papà a Fanpage.it: "C'è un testimone, è stato minacciato da una figura istituzionale"
"C'è un testimone che dice di sapere tutto, ma la polizia non lo chiama"
La famiglia contro l'archiviazione: "Vogliamo sapere chi l'ha ucciso"
Procura chiede l'archiviazione. Il legale: "Sconcertati, faremo opposizione"
Il giallo di Ponza: trovate tracce del Dna di due uomini su una carriola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views