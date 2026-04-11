Fumone, si ribalta col trattore mentre lavora in campagna: Mario Lormini muore a 87 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Fumone, in provincia di Frosinone. Un uomo di 87 anni, Mario Lormini, è morto dopo essersi ribaltato a bordo del suo trattore, mentre lavorava lungo la via vicinale Casette. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha fatto arrivare un'eliambulanza per soccorrere tempestivamente l'anziano. Purtroppo ogni tentativo è stato vano: le ferite riportate da Lormini erano gravissime, il quadro clinico disperato, ed è morto poco dopo l'incidente.

L'incidente in campagna a Fumone

Secondo le prime informazioni, Mario Lormini – residente ad Alatri e molto conosciuto in zona – stava procedendo sul trattore mentre lavorava in un terreno agricolo quando, per cause non chiare, il mezzo ha perso aderenza sul campo e si è ribaltato, schiacciandolo. L'87enne non è più riuscito a muoversi e ha perso quasi immediatamente conoscenza, e in poco ha perso la vita. Una tragedia che ha sconvolto famiglia e amici, che non pensavano potesse accadergli nulla di questo tipo data la grande esperienza che l'uomo aveva nelle campagne.

I funerali domenica 12

Tante le persone che, subito dopo la tragedia, si sono strette intorno alla famiglia per dimostrare supporto e vicinanza. I funerali di Mario Lormini si terranno domenica 12 aprile 2026 alle ore 16 presso la chiesa di San Valentino, a Monte San Marino. Il magistrato ha già disposto il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia, ritenendo fin da subito evidente che si sia trattato di un tragico incidente autonomo.