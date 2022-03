Si sente male mentre è al volante, anziano si schianta contro un muretto: morto 63enne L’uomo, capendo che si stava sentendo male, ha rallentato la corsa dell’auto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto dopo lo schianto.

Un uomo è morto ieri mattina a Roma in via delle Vigne. Il 63enne si trovava a bordo della sua auto quando è uscito fuori strada, finendo la corsa contro un muro di cinta. Inutili i soccorsi dei passanti e dei medici del 118: l'uomo è deceduto poco dopo e tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa al traffico per tre ore, alla fine delle indagini è stata riaperta. Secondo le prime informazioni, il 63enne sarebbe deceduto a causa di un malore. L'uomo aveva già cominciato a rallentare con la macchina perché si era reso conto che si stava sentendo male e non sarebbe riuscito a mantenere il controllo a lungo. Quando ha impattato contro il muretto è uscito dall'auto ma si è accasciato a terra immediatamente, e non ha più ripreso conoscenza. La salma è stata portata al Policlinico Tor Vergata, dove sarà effettuata l'autopsia, mentre la macchina è stata sequestrata.

Cade dal ponte della tangenziale, morto Antonello Crescenzi

Quello avvenuto ieri è il secondo incidente mortale avvenuto nella città di Roma nel fine settimana. Nelle prime ore del mattino di sabato 5 marzo Antonello Crescenzi stava percorrendo via Tiburtina a bordo della sua Bmw quando, all'altezza del cimitero del Verano, ha perso il controllo dell'auto sfondando il guardrail e cadendo dal ponte. Il volo di dieci metri non gli ha lasciato scampo: il 43enne è morto praticamente sul colpo. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno subito chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei soccorsi. Per estrarre il corpo senza vita di Antonello dalle lamiere c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, mentre i vigili urbani si sono occupati dei rilievi scientifici del caso. Nessun altro veicolo è risultato coinvolto.