Si sente male e perde il controllo dell’auto schiantandosi contro un’altra macchina: morto un uomo L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a San Cesareo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo è morto martedì sera in un incidente stradale avvenuto a San Cesareo, a sud di Roma. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava percorrendo con la sua auto via della Resistenza quando è uscito fuori strada invadendo l'opposta corsia di marcia e scontrandosi contro un altro veicolo. Un'altra macchina è invece riuscita a schivarlo. Per il conducente della prima vettura non c'è stato nulla da fare: nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, l'uomo era già deceduto. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito ma non in modo grave il conducente dell'altra macchina, che ha dato l'allarme e chiamato i soccorsi.

Incidente a San Cesareo, morto un uomo

Al momento non è chiaro come mai l'uomo abbia perso il controllo della macchina. Secondo una prima ipotesi avanzata dai soccorritori, non è escluso che abbia avuto un malore e non sia più riuscito a tenere il veicolo sulla propria corsia. Sotto shock le persone che hanno assistito alla scena e che nulla hanno potuto fare per l'uomo, deceduto praticamente sul colpo, non è chiaro se a causa del malore o dell'incidente. Quest'ultima ipotesi sembra però poco probabile dato che l'impatto tra le due auto non è stato violento, tanto che le vetture non si sono nemmeno danneggiate in modo eccessivo. L'identità del guidatore deceduto non è stata resa nota. Non è escluso che venga deciso di effettuare l'autopsia sul corpo dell'uomo per chiarire le cause del decesso, ma il magistrato potrebbe decidere di non effettuare ulteriori esami e restituire immediatamente la salma alla famiglia.