Si schianta contro un palo sullo scooter mentre torna a casa: la vittima è il 55enne Enrico Toto Le indagini sono in corso per capire cosa abbia fatto uscire di strada l’uomo. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo o se abbia sterzato per schivare una macchina.

Si chiamava Enrico Toto l'uomo di cinquantacinque anni morto venerdì pomeriggio in via Gialla, nel territorio di Cisterna di Latina. Toto stava viaggiando in sella al suo scooter Suziku Burgman quando è uscito fuori strada, schiantandosi contro un palo. L'uomo era molto conosciuto nel territorio, lascia una moglie e quattro figli devastati dalla prematura perdita del loro caro.

Enrico Toto stava tornado a casa quando è morto. Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a sequestrare il mezzo sul quale viaggiava il 55enne e una Fiat 500. Da capire se questa macchina sia coinvolta nell'incidente. Al momento non è infatti chiaro cosa abbia fatto uscire l'uomo fuori strada. Sull'asfalto non ci sono segni di dissesto stradale o buche. Tra le ipotesi dei vigili urbani, il fatto che Enrico Toto possa aver perso il controllo dello scooter per un malore, per evitare un animale o una macchina, o altro. Le indagini sono tuttora in corso.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Immediati i soccorsi dopo che Toto è uscito fuori strada, ma nonostante i tentativi di rianimazione gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una tragedia, la cui notizia si è diffusa immediatamente in città, con tantissime persone che hanno lasciato messaggi di cordoglio per la famiglia, in modo da farla sentire meno sola.

"La famiglia del Nuovo Cos Latina porge le più sentite condoglianze al nostro ex tesserato Andrea Toto per la prematura scomparsa del papà Enrico, venuto a mancare nelle ultime ore – il messaggio della società sportiva che ha visto il figlio partecipe per anni – Un grande abbraccio da parte di tutta la società, lo staff e i calciatori".