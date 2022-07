Si schianta contro un palo della luce a 24 anni: la vittima è lo chef Giorgio Alberto Galbiati Per Giorgio Alberto Galbiati non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo a ventiquattro anni. Sul posto i carabinieri di Mentana.

Aveva solo ventiquattro anni ma già le idee chiare su cosa fare in futuro. Quel futuro che però è terminato all'altezza del civico 500 di via Nomentana, nella zona di Fonte Nuova. Giorgio Alberto Galbiati, chef giovanissimo che collaborava con vari ristoranti di Roma, è morto nella notte tra giovedì e venerdì mentre era in sella alla sua moto Honda 600. Per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su un palo della luce, morendo praticamente sul colpo.

Sono molte le persone scese in strada quella notte. In tanti hanno sentito il tremendo urto della moto contro il palo della luce, e sono andati sul luogo dell'incidente sperando di poter essere d'aiuto al ragazzo. Purtroppo per Giorgio non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma le sue condizioni sono apparse gravissime sin da subito, ed è deceduto.

Quello avvenuto sulla Nomentana e che ha visto Giorgio perdere la vita non è stato l'unico incidente mortale purtroppo. Un uomo di cinquantadue anni, Gianvito Russo, è deceduto qualche ora dopo nel territorio di Fonte Nuova. Secondo i testimoni che hanno assistito dall'incidente, lo scooter dell'uomo ha invaso l'opposto senso di marcia, andandosi a schiantare poi contro un muretto.

Sul posto è intervenuta l'eliambulanza, ma per Gianvito, ex infermiere che si era trasferito in una baita con i suoi animali sul Monte Papese, non c'è stato nulla da fare. Il 52enne è deceduto in seguito allo schianto, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Anche in questo caso, si è trattato di un incidente autonomo.