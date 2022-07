Perde il controllo della moto sulla Nomentana e si schianta contro un palo: Giorgio muore a 24 anni Giorgio Alberto Galbiati aveva 24 anni: è morto la scorsa notte a Fonte Nuova, mentre stava tornando a casa.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia la scorsa notte a Fonte Nuova, comune a pochi chilometri da Roma. Un giovane di 24 anni, Giorgio Alberto Galbiati, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto in via Nomentana 500. Secondo le prime informazioni il ragazzo, che lavorava come chef, stava viaggiando sulla sua Honda 600 in direzione Roma quando ha perso il controllo del mezzo.

Giorgio ha prima urtato un muretto, poi ha finito la sua corsa su un palo della luce lungo la strada. Gravissime le lesioni riportate nell'incidente. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo diverse volte, ma alla fine si sono dovuti arrendere all'evidenza e constatarne il decesso.

Sull'incidente indagano i carabinieri della stazione Mentana. Dalle prime informazioni sembra evidente si sia trattato di un sinistro autonomo e che non vi siano altri mezzi coinvolti. Le cause sono invece in fase di accertamento: non è chiaro come mai il ragazzo abbia perso il controllo della moto, finendo fuori strada e perdendo la vita.

Giorgio Alberto Galbiati viveva a Marco Simone. Lavorava come chef e la notte della sua morte stava tornando a casa. Un percorso che aveva fatto molto volte, ma che nella notte di giovedì lo ha tradito. Molte le persone che hanno sentito lo schianto della moto e che sono scese in strada per vedere cos'era accaduto e provare a soccorrere il ragazzo. La scena che si sono trovati davanti è stata però straziante, con il 24enne in condizioni disperate e senza più vita. La salma è stata affidata al medico legale, i funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.