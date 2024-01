Si schianta con l’auto contro un albero sull’Appia mentre va al lavoro: muore ragazzo di vent’anni Un ragazzo è morto questa mattina lungo la via Appia in provincia di Latina. Stava andando al lavoro quando ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un albero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora sangue sulle strade del Lazio. Un giovane è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Appia all'altezza di Borgo Faiti, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, il ragazzo – di cui non è stata resa nota l'identità – ha perso il controllo della Fiat Punto e si è schiantato contro un albero che si trovava lungo la carreggiata.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 che invano hanno tentato di rianimare il ragazzo, e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Latina per i rilievi e la Guardia di Finanza. La strada è stata chiusa, mentre sono in corso gli accertamenti per capire quale sia stata la dinamica. A quanto si apprende, non sarebbero coinvolte altre vetture: si tratterebbe quindi di un sinistro autonomo.

Come mai il ragazzo abbia perso il controllo della vettura non è ancora chiaro. Con l'auto ha tagliato la carreggiata e si è schiantato contro il pino, ma cosa sia successo è ancora in fase di accertamento. Forse un malore, una distrazione o un colpo di sonno hanno causato l'incidente, avvenuto alle prime ore di questa mattina, mentre stava andando al lavoro. Il suo nome si aggiunge purtroppo alla lista delle numerose persone che già hanno perso la vita sulle strade del Lazio da inizio anno. Il primo è stato il 27enne Antonello Mochi, morto la notte di Capodanno. Un uomo è poi morto il giorno dopo in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, mentre un altro ha perso la vita sulla Laurentina poco dopo. Una donna, Luisella Torroni, è invece morta sulle strade di Ferentino, sempre in un incidente autonomo.