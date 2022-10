Si schianta con la moto contro una macchina che fa manovra: morto un uomo di 55 anni Per la vittima, residente a Genzano, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto nonostante i tentativi di rianimazione durati più di un’ora.

Un uomo di cinquantacinque anni è morto nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale a Genzano. A. M., queste le iniziali della vittima, stava viaggiando con la sua moto Yamaha R1 su Corso Matteotti quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro una Jeep Renegade guidata da un uomo di quarantacinque anni.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono interventi immediatamente gli operatori sanitari del 118 con l'ambulanza e l'elisoccorso, per provare a fare l'impossibile e trasportare l'uomo in ospedale in poco tempo. Hanno provato a rianimarlo per praticamente un'ora: alla fine i soccorritori si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso.

Al vaglio la posizione dell'automobilista alla guida della Jeep Renegade coinvolto nello schianto. Si tratta di un uomo di quarantacinque anni che, come da prassi, sarà indagato per omicidio stradale. È stato inoltre sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, i cui risultati arriveranno nelle prossime ore. Anche in questo caso, si tratta di esami che vengono svolti da prassi in caso di incidenti, soprattutto mortali.

Sul caso indagano gli agenti della polizia municipale di Genzano, che dovranno ricostruire l'accaduto e verificare eventuali responsabilità nel sinistro. Dalle prime informazioni emerse, il 45enne alla guida della Jeep stava facendo manovra per immettersi su via Appia Nuova da una strada laterale. I vigili urbani dovranno verificare se la manovra sia stata fatta con coscienza, rispettando le regole della circolazione stradale, o se invece l'uomo si sia immesso senza dare precedenza o controllare se stesse arrivando qualcuno.