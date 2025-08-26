Si ribalta col quad e cade in una scarpata, salvato da un poliziotto libero dal servizio

Immagine di repertorio

Era finito in una scarpata dopo essersi ribaltato con il quad, ma per fortuna in quel momento un poliziotto libero dal servizio si trovava proprio lì, ed è intervenuto subito. La vicenda è accaduta a Camposecco, località montana del comune di Camerata Nuova, in provincia di Roma, che sorge all'interno del parco naturale regionale Monti Simbruini, al confine con l'Abruzzo, a due passi dalla provincia de L'Aquila.

Qui, un uomo di 64 anni stava guidando un quad quando, per motivi non ancora chiari, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. L'uomo è così precipitato tra le rocce, dopo essere finito fuori pista. In quel momento in zona c'era un ispettore di polizia, in servizio al reparto scorte della Questura di Roma, libero dal servizio, che stava passeggiando con la moglie ed ha assistito al tutto. Dopo aver provato a chiamare inutilmente i soccorsi, visto che il segnale telefonico era assente, il poliziotto ha così caricato il 64enne sul suo fuoristrada e lo ha trasportato in città, dove ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata un'ambulanza, che a sua volta ha chiamato un elisoccorso che ha optato per il trasporto immediato in ospedale del ferito. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per le indagini del caso, chiamate a fare chiarezza sull'incidente. Nel frattempo, il 64enne è stato portato quindi prima all'ospedale di Tor Vergata di Roma in codice rosso e poi ricoverato al San Camillo, sempre nella Capitale, dove i medici hanno riscontrato un pneumotorace, fratture costali multiple e una grave lesione alla milza. La prognosi al momento resta riservata.