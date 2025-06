video suggerito

Si fingono operatori dell'Asl di Rieti al telefono, ma è una truffa: "Non date informazioni sanitarie" Lasciano messaggi in segreteria o vocali su whatsapp spacciandosi come operatori dell'Asl di Rieti per farsi richiamare. Si tratta in realtà dell'ennesima truffa telefonica che l'azienda sanitaria locale ha denunciato dopo le numerose segnalazioni dei cittadini.

A cura di Enza Savarese

Si spacciano per operatori dell'Asl di Rieti, ma in realtà è una truffa telefonica. A lanciare l'allarme è l'azienda sanitaria del comune laziale che avverte gli utenti di non richiamare i finti operatori.

A segnalare una truffa simile anche la Regione Lazio, che denuncia finte chiamate a nome dell'ente regionale ai residenti per proporre un cambio di contratto per luce e gas.

Le finte chiamate dall'Asl di Rieti, la denuncia della truffa telefonica

"Alcuni cittadini stanno ricevendo chiamate o messaggi vocali in cui si invita a contattare la propria Asl", è la denuncia dell'azienda sanitaria locale di Rieti che avverte gli utenti della nuova truffa telefonica. A lasciare un messaggio in segreteria oppure un vocale su whatsapp sono finti operatori dell'Asl, che chiedono di essere richiamati per ritirare referti clinici, fissare un appuntamento o ricevere importati comunicazioni sanitarie personali. Nulla di vero. L'intento è quello di farsi richiamare a spese dell'utente truffato.

Le segnalazioni alla vera Asl di Rieti si sono accumulate così tanto da richiedere un avviso generale per tutti i cittadini. Tra gli avvertimenti, il più importante è quello di non divulgare informazioni sanitarie personali ai truffatori. L'intento è quello di avvertire soprattutto gli anziani e le persone fragili, più facilmente soggette a questo tipo di truffe.

La truffa telefonica anche a nome della Regione Lazio: "Non comunicate dati sensibili"

Una dinamica simile è stata denunciata dalla Regione Lazio. Anche in questo caso l'organo regionale è stato contattato da diversi cittadini, che lamentavano di essere stati chiamati da operatori dell'ente per un cambio di contratto di luce e gas.

"La Regione Lazio invita i cittadini che dovessero ricevere telefonate simili a non fornire dati sensibili, a riagganciare immediatamente e a segnalare il numero sospetto alle autorità competenti", è il comunicato ufficiale divulgato ai cittadini dopo le diverse segnalazioni.