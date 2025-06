video suggerito

La truffa a nome della Regione Lazio: c’è qualcuno che chiama per cambio contratto luce e gas Si tratta a tutti gli effetti di una truffa, perpetrata per di più a nome della Regione Lazio. Chi dovesse ricevere telefonate simili, è invitato a segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qualcuno sta effettuando telefonate a nome della Regione Lazio per proporre un cambio di contratto per luce e gas. Si tratta di una truffa, come comunicato dall'Urp regionale in una nota. Stando a quanto ricostruito, molti cittadini hanno riferito di essere stati contattati da un operatore regionale, così si definiva, che proponeva loro cambi di operatori di gas e luce con contratti a tariffe particolarmente vantaggiose.

Come anticipato, si tratta a tutti gli effetti di una truffa, perpetrata per di più a nome della Regione Lazio. Chi dovesse ricevere telefonate simili, è invitato a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.

Questo il testo del comunicato diffuso dalla Regione Lazio:

L’URP della Regione Lazio ha ricevuto in queste ore numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di essere stati contattati da un sedicente operatore regionale che proponeva cambi di fornitore del gas a prezzi vantaggiosi. Attenzione: si tratta di una truffa. La Regione Lazio, naturalmente, non ha tra le proprie finalità istituzionali la gestione e/o la fornitura di qualsivoglia tipo di energia. La Regione Lazio, pertanto, invita i cittadini che dovessero ricevere telefonate simili a non fornire dati sensibili, a riagganciare immediatamente e a segnalare il numero sospetto alle autorità competenti.