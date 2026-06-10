roma
video suggerito
video suggerito

Il Lazio è tra le regioni italiane con una situazione più critica per maltrattamenti sui minori

Fattori di rischio elevati e servizi sotto la media nazionale rendono il Lazio una delle regioni italiane in cui la situazione rispetto ai maltrattamenti su minori è più critica. Ecco i dati presentati oggi a Roma dalla fondazione Cesvi.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Alessia Rabbai
Casa del Sorriso
Casa del Sorriso

Il Lazio è tra le regioni italiane che presentano la situazione più critica rispetto ai maltrattamenti sui minori. Fattori di rischio elevati si combinano a servizi sotto la media nazionale. Agli ultimi posti in graduatoria ci sono Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Abruzzo. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla fondazione Cesvi, che oggi a Roma ha presentato la settima edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia in Italia, realizzato con la supervisione di un comitato scientifico.

L'attenzione di "Generazione Sola" è sulla povertà relazionale: nei contesti in cui mancano adulti, comunità e spazi sicuri, bambine e bambini sono più esposti a maltrattamento, isolamento e disagio. La fondazione ha aperto "Case del Sorriso" a Bari, Napoli, Sicacusa e Milano, strutture dedicate all'infanzia, per fronteggiare il problema del maltrattamento e della trascuratezza verso bambine e bambini.

Lo studio: 65 indicatori statistici, bambini e bambine tra 9 e 12 anni

Grafico sulle regioni italiane (Credit: Fondazione Cesvi)
Grafico sulle regioni italiane (Credit: Fondazione Cesvi)

L'indice si basa su 65 indicatori statistici regionali, selezionati dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale, e analizza le regioni italiane rispetto a sei capacità fondamentali: cura di sé e degli altri, vivere una vita sana, vivere una vita sicura, acquisire conoscenza e sapere, lavorare, accedere a risorse e servizi. In relazione ai fattori di rischio, le regioni con una situazione più favorevole sono Trentino-Alto Adige, Veneto e Valle d’Aosta. Sul fronte dei servizi di prevenzione e cura l’Emilia-Romagna è la regione con la migliore dotazione strutturale.

Leggi anche
Rocca pronto a ricandidarsi alla Regione Lazio nel 2028: "Se la coalizione lo vorrà, io ci sarò"

Lo studio ha coinvolto bambini e bambine di età compresa tra i 9 e i 12 anni, un'analisi dalla quale è emerso che il benessere di un minore si costruisce, o si incrina, nel quadro relazionale che lo circonda: la famiglia, i coetanei, gli adulti di riferimento, gli abitanti del quartiere in cui cresce. La famiglia è il primo spazio di protezione emotiva. Ad essere decisive per il benessere del minore sono anche le relazioni tra pari.

Tra i fattori instabilità economica, inflazione e disoccupazione

Il divario tra Nord e Sud (Credit: Fondazione cesvi)
Il divario tra Nord e Sud (Credit: Fondazione cesvi)

Sul tema del sicurezza per l'infazia e dei maltrattamenti sui minori l'Italia presenta una situazione disomogenea: c'è una frattura netta tra Nord e Sud. Infatti nel Mezzogiorno i servizi di sostegno alla genitorialità raggiungono meno di un terzo delle famiglie coperte al Nord, dove ci sono reti sociali più solide e servizi più strutturati. Tra i fattori che amplificano la vulnerabilità dei nuclei famigliari più fragili ci sono instabilità economica, inflazione e disoccupazione. Le ricadute sono pesanti e riguardano la salute mentale degli adulti e la sicurezza dei minorenni, esposti al rischio di maltrattamenti.

"Necessario superare una logica emergenziale"

"Il maltrattamento all’infanzia è un grave problema sociale e di salute pubblica, che non può essere letto solo come una questione individuale o familiare – dichiara Stefano Piziali, direttore Generale di Fondazione Cesvi – Non è un fenomeno confinato alle mura domestiche, ma una sfida collettiva. Preoccupa la crescita del disagio mentale tra i minorenni, la diminuzione del numero assoluto dei pediatri di libera scelta e la difficoltà di garantire a tutte le famiglie un accesso tempestivo e uniforme ai servizi di prevenzione e accompagnamento".

E aggiunge: "Per affrontare queste sfide è necessario superare una logica emergenziale e investire con continuità in un sistema integrato di protezione dell’infanzia, che coinvolga istituzioni, Terzo Settore, scuola, servizi sanitari e comunità educante. Occorre rafforzare quelle che definiamo vere e proprie ‘antenne sociali' pediatri: insegnanti, operatori sociali capaci di intercettare precocemente i segnali di disagio e attivare percorsi di sostegno".

Immagine
Invita un’amica a passare la serata con lui, la fa ubriacare e violenta: soccorsa in tenda a Ostia
In ospedale con codice rosa, sequestrati gli indumenti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views