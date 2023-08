Si arrampica al Circo Massimo per vedere Travis Scott e cade nel vuoto: 14enne in codice rosso Non solo 60 intossicati per lo spary al peperoncino, ma anche un 14enne rimasto ferito è il bilancio di quanto accaduto ieri al concerto di Travis Scott al circo Massimo. Il giovane è caduto dopo essersi arrampicato per vedere il rapper.

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di quattordici anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi arrampicato al Circo Massimo per vedere il concerto di Travis Scott ed è caduto nel vuoto. L'adolescente ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato in ospedale. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 7 agosto, mentre l'acclamato rappar statunitense si esibiva nel parco archeologico con il suo nuovo album Utopia. Non sono ancora note le esatte condizioni di salute del ragazzo.

Fan di Travis Scott ferito per vedere il concerto

Secondo le prime informazioni apprese il giovane si è arrampicato nell'area del Circo Massimo per assistere al concerto. Ha perso l'equilibrio e ha fatto un volo di diversi metri. Data la dinamica dell'accaduto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri hanno lavorato sul posto con una squadra e lo hanno recuperato, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario, che lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Presenti sul posto i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, ora il giovane oltre al ferimento rischia anche una denuncia.

Sessanta intossicati con lo spray al peproncino al concerto di Travis Scott

Oltre al ragazzo rimasto ferito per assistere al concerto di Travis Scott, nel corso dell'esibizione sessanta persone sono rimaste intossicate a causa di qualcuno che ha spuzzato dello spray al peperoncino tra la folla. Momenti di panico perché, hanno raccontato i presenti, chi era più vicino al punto in cui è sucecsso, faceva fatica a respirare e aveva un forte bruciore agli occhi. Motivo per cui le persone si sono agitate e hanno cominciato a muoversi all'improvviso, tanto che chi si trovava vicino alle transenne ha spiegato di aver "temuto di rimanere schiacciato".

Ieri sera inoltre i residenti dell'area circostante al circo Massimo e non solo, hanno detto di aver avvertito come delle scosse, convinti che si trattasse inzialmente di un terremoto, in realtà erano le vibrazioni provocate dal concerto al quale hanno partecipato oltre 60mila persone e che ha fatto "tremare" la Capitale.