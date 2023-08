Video di

Panico per spray al peperoncino tra la folla al concerto di Travis Scott: 60 intossicati Spray al peperoncino spruzzato sulla folla al Circo Massimo durante il concerto di Travis Scott Utopia. Ci sono stati momenti di agitazione e 60 intossicati dalla sostanza urticante.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di agitazione al concerto Utopia di Travis Scott al Circo Massimo della serata di lunedì scorso 7 agosto, qualcuno tra la folla di oltre 60mila persone ha spruzzato lo spray al peperoncino. Un gesto sconsiderato, che potenzialmente poteva mettere seriamente a rischio la salute dei presenti. In sessanta infatti sono rimasti intossicati dalla sostanza urticante. La pagina Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato un video inoltrato da un fan che ha partecipato all'attesissimo evento, in cui si nota la gente in stato di agitazione.

Alessandro, che era poco distante dal punto in cui è successo nei commenti racconta: "Ho visto piangere tre o quattro persone, in più col caos che c'era molti genitori si sono persi i figli, per colpa di questa gente uno non può neanche godersi un concerto, spero che abbiano preso il responsabile". C'è chi come Luca spiega di aver avuto paura: "Per poco non rimanevo schiacciato da tutti sulle transenne".

Un altro utente che legge quanto accaduto commenta: "Per fortuna mi trovavo in un altro punto e non mi sono accorto di nulla". Un gesto quello di spruzzare il peperoncino tra la folla, che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi, con accessi in ospedale dovuti a traumi da schiacciamento.

Leggi anche Travis Scott in concerto al Circo Massimo il 7 agosto per la prima mondiale del nuovo album Utopia

Terremoto a Roma, ma è il concerto di Travis Scott

Il concerto di Travis Scott di ieri sera a Roma è stato chiacchieratissimo. Durante l'esibizione infatti molti cittadini nell'area del Circo Massimo e quartieri limitrofi hanno percepito delle vibrazioni e si sono domandati se si trattasse di una scossa di terremoto. "Possibile si senta pure a 10 chilometri di distanza dal Circo Massimo?", si chiede qualcuno. "Ho pensato al terremoto, invece credo siano bassi e cassa di tale Travis Scott", dice un utente su Twitter. Sul sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) infatti non viene data notizia di eventi sismici nella Capitale.

Utopia di Travis Scott

Il concerto Utopia di Travis Scott, rapper e produttore discografico statunitense, si è inserito nel calendario degli eventi dell'estate romana, un evento dedicato alla cosiddetta Generazione Z. L'esibizione di ieri a Roma è stata la prima in assoluto per la popostar dopo il lancio del film ‘Circus Maximus' e la pubblicazione dell'omonimo album ‘Utopia' del 27 e il 28 luglio.