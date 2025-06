Spray al peperoncino per fermare una rissa in metro a Barberini: diversi passeggeri intossicati Sarebbero diversi i passeggeri rimasti intossicati per dello spray al pepronicno spruzzato su un convoglio della metro A a Roma per una rissa. Il convoglio è stato evacuato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

178 CONDIVISIONI condividi chiudi

I passeggeri in fuga dal vagone in cui è stato spruzzato pray al peproncino (Foto di Fanpage)

Caos nella metropolina linea A di Roma, dove un uomo ha spruzzato dello spray al peperoncino a bordo di un treno. Per l'episodio ci sono diverse persone intossicate dalla sostanza urticante. È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno. Un giornalista di Fanpage.it che si trovava sul posto per fare un altro servizio ha ripreso i passeggeri mentre scendevano alla stazione di Barberini. Maglietta, fazzoletti, mano, foulard, ognuno come ha potuto si è coperto naso e bocca, tossendo.

Lo spray al peperoncino spruzzato per fermare una rissa

Secondo una prima ricostruzione della dinamica un passeggero ha raccontato che è nata una rissa, nella quale due ragazzi ne hanno aggrediti altre due, questi ultimi presumibilmente di origine egiziana. Un utente estraneo alla lite, pare un turista, avrebbe spruzzato lo spray urticante con l'intenzione di dividerli, per poi scappare. Ad intervenire è stato un altro viaggiatore, che ha difeso i due ragazzi e ne ha portato uno alla vigilanza per i controlli.

Treno evacuato, nessuna interruzione del servizio

Atac, l'azienda che si occupa di gestire il trasporto pubblico in città, ha aspettato che i passeggeri uscissero dal convoglio, per poi farlo ripartire completamente vuoto. La corsa è stata poi sostituita con un atro treno, il servizio non avrebbe subito interruzioni. Presenti sul posto per gli accertamenti di rito oltre al personale Atac di turno in stazione anche i militari della Guardia di Finanza.