Shpalman continua a colpire: tre agguati con lancio di feci in una sola serata Ha colpito tre volte nella stessa sera davanti allo stesso locale: "Si era nascosto dietro la macchina, ha aspettato che aprissimo lo sportello e poi ha lanciato le feci sul sedile".

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram di Welcome to Favelas.

Non si è mai fermato Shpalman, l'uomo che segue le ragazze di rientro dai locali nella notte e che lancia le feci nelle loro automobili. L'uomo, identificato, più volte denunciato e finito a processo, continua a mandare nel panico ragazze e donne che si muovono la sera nelle vie della capitale. Soltanto venerdì scorso, come fatto sapere sui social da Welcome to Favelas, avrebbe agito tre volte fuori da uno dei locali più famosi della capitale, il The Sanctuary Eco Retreat, nella zona delle Terme di Traiano. Anche in questo caso, come già accaduto negli scorsi mesi, le ragazze colpite hanno deciso di rendere noto l'accaduto affidando il loro racconto alla nota pagina di Instagram.

"L'ha lanciata mentre aprivamo lo sportello davanti, si era accucciato dietro la macchina ma non ce ne siamo accorte", hanno spiegato le ragazze nei messaggi diretti. Poco prima, stando a quanto si legge nella pagina, aveva aspettato che le ragazze si allontanassero prima di forzare lo sportello della macchina e lasciare le feci sul sedile accanto a quello del conducente.

"Succede da anni, lo ha fatto anche a me"

Negli ultimi tempi il maniaco che lancia le feci, un cinquantatreenne che è stato ribattezzato Shpalman sui social, in onore di un brano di Elio e le Storie Tese, ha fatto molto parlare di sé. In realtà, però, l'uomo agisce da molto tempo. C'è chi racconta di aver subito un agguato di Shapalman già nel 2018 e nel 2021. "Siamo uscite da un locale all'Appio, l'abbiamo trovato e abbiamo agito per vie legali, sporgendo regolare denuncia ai carabinieri – hanno spiegato alcune di loro, che hanno subito il lancio delle feci circa cinque anni fa – Lo abbiamo riconosciuto dalle videocamere e siamo riuscite a risalire alla persona: dopo un anno c'è stato il processo, ma non è successo niente. Credo sia solo sanzionato, poi il nulla".

Il processo

L'uomo tornerà a processo anche quest'anno, dopo aver spalmato le feci sulla schiena di una donna appena uscita da un centro commerciale dopo aver fatto shopping con delle amiche. L'uomo è stato accusato di violenza privata, ma poi è stata ritirata la querela. Resta fissata per marzo 2024 l'udienza in cui dovranno parlare gli agenti delle forze dell'ordine che lo hanno arrestato.