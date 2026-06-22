Roma, fa drogare la figlia minorenne per stuprarla: 45enne condannato a 10 anni di carcere

Un uomo di 45 anni è stato condannato a dieci anni di carcere per violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. Le dava soldi e marijuana per abusare di lei e minacciava di cacciarla di casa.

Il Tribunale di Roma

Un incubo cominciato dopo la morte della madre e terminato con la condanna a dieci anni di carcere per il padre, che ha abusato di lei per due anni fra il 2023 e il 2025. Aveva solo 15 anni quando l'uomo ha cominciato a toccarla e violentarla. Per non farla parlare le dava soldi e stupefacenti. A commettere violenza sessuale un imputato di 45 anni di Roma nei confronti della propria figlia, costantemente sotto la minaccia di essere cacciata di casa.

Le violenze sotto la minaccia di cacciarla di casa

Non solo piccole somme di denaro, come banconote da dieci euro, la perversa violenza del padre passava anche da permessi di uscire la sera e cessioni di marijuana. Come riporta il Corriere della Sera, tutto era cominciato a maggio del 2023, tre mesi dopo il funerale della madre della ragazza. Il padre ha cominciato a pretendere di toccarle il seno. Dopodiché le dava soldi o la possibilità di andare a divertirsi come ogni adolescente dovrebbe poter fare. La quindicenne, ancora sofferente per la perdita della madre, subiva anche perché era sempre sotto ricatto: spesso il padre l'avrebbe minacciata di cacciarla di casa.

Condannato a 10 anni di carcere: la figlia costituita parte civile

La violenza non era solo psicologica e in alcune occasioni l'uomo tornava a casa da lavoro e stuprava la figlia. Indifferente ai pianti della ragazza, l'incubo va avanti per quasi due anni fino a che, nel gennaio 2025, la giovane scappa. Si rifugia a casa di un'amica e trova il coraggio di denunciare. Nel processo contro il padre si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Mirko Mariani e Mara Locoro, e ora, con questa condanna, può tirare un sospiro di sollievo.