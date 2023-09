Chi è l’imbrattatore maniaco che lancia feci nelle auto delle romane: identificato un uomo Identificato, forse, lo ‘Shpalman’ di Roma. Potrebbe trattarsi di un uomo di 53 anni, classe 1971, A.G. le sue iniziali, già denunciato per imbrattamento e molestie nel 2012, nel 2021 e nel 2022. È di nuovo lui il responsabile di questi atti vandalici? È lui che è tornato ad agire?

A cura di Enrico Tata

Secondo quanto riporta Il Messaggero, forse è stato identificato l'uomo che si aggira per le strade di Roma e lancia feci all'interno delle automobili dei cittadini.

Chi potrebbe essere l'imbrattatore seriale

Potrebbe trattarsi di un uomo di 53 anni, classe 1971, A.G. le sue iniziali, già denunciato per imbrattamento e molestie nel 2012, nel 2021 e nel 2022. È di nuovo lui il responsabile di questi atti vandalici? È lui che è tornato ad agire?

Per ora, non ci sono certezze. E non è chiaro neanche se le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni e pubblicate sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas' siano da attribuire alla stessa mano. Stando a quanto riportano i testimoni, l'uomo agirebbe con la testa coperta da un cappellino con visiera. Il suo obiettivo, quasi esclusivamente automobili le cui proprietarie sono donne.

C'è davvero uno ‘Shpalman' in azione a Roma?

Tra le molte citazioni della mitica canzone degli Elio e le Storie tese, ‘Shpalman', diversi sono stati i commenti sotto ai post pubblicati da Welcome to Favelas pubblicati da romani che dicono di aver subito lo stesso trattamento: "È uno che lo fa assiduamente. A me e alcune mie amiche è successo in zona Arco di Travertino di rientro da un addio al nubilato. Abbiamo quasi vomitato tutte sul posto", scrive per esempio una ragazza.

"È successo questa notte verso le 4 vicino al forno di piazza Sempione, un uomo sulla settantina ci tira la cacca chiusa in un fazzoletto, sia in macchina che parzialmente addosso e poi scappa", ha raccontato una donna la cui segnalazione è stata pubblicata su Instagram.

C'è sempre la stessa mano dietro a questi episodi? Davvero si tratta di un imbrattatore seriale? Oppure sono episodi isolati commessi da vandali che non hanno alcun collegamento tra di loro?