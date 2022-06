Sgarbi assessore alla Bellezza a Viterbo: “Faremo Festival della Tuscia e mostra su Michelangelo” Vittorio Sgarbi assessore alla Bellezza, monumenti e musei del comune di Viterbo. Tra i primi obiettivi, un Festival della Tuscia e una mostra su Michelangelo.

A cura di Natascia Grbic

Vittorio Sgarbi assessore alla Bellezza, monumenti e musei del comune di Viterbo. Lo ha annunciato l'ex parlamentare e sindaco di Sutri all'Ansa, spiegando che il suo sarà un assessorato diverso da quello alla Cultura. Sgarbi è stato uno dei più grandi sostenitori della neo eletta sindaca Chiara Frontini, sostenuta da un'insieme di liste civiche tra cui IoApro e Rinascimento. "L'unica lista politica, seppur amatoriale, che ha da sempre sostenuto la valida Chiara Frontini è stata la nostra. Come da accordi, sarò l'assessore alla Bellezza, monumenti e musei che sarà un assessorato diverso da quello della Cultura", spiega Sgarbi all'Ansa.

Trai primi obiettivi del suo assessorato, una mostra su Michelangelo e il Festival della Tuscia, in concorrenza con quello di Spoleto, da inaugurare il 3 settembre, il giorno della festa della ‘Macchina di Santa Rosa'. "Entro ottobre faremo una grande mostra su Michelangelo, con i disegni della Cappella Sistina. Non tutti sanno che Michelangelo ha lavorato con Sebastiano del Piombo, il cui dipinto più bello, la Pietà, è conservato proprio nel Museo civico di Viterbo. Nella parte posteriore del quadro ci sono proprio alcuni disegni di Michelangelo". Sgarbi ha spiegato per per il Festival della Tuscia "l’organizzazione sarà coordinata da un’agenzia Italiana e da una americana. Ho iniziato a coinvolgere imprenditori appassionati come Oscar Farinetti e Brunello Cucinelli".

Chiara Frontini ha battuto la candidata del centrosinistra Alessandra Troncarelli con un vantaggio di oltre 7mila voti. Trentatré anni, ha cominciato a fare politica poco più che ventenne con il centrodestra, e venendo eletta come assessora. Nel 2018 si candidò a sindaca ma fu sconfitta dal candidato di centrodestra Giovanni Arena: quattro anni dopo è riuscita a conquistare la fascia da prima cittadina.