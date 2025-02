video suggerito

Sebastian Andrei scomparso da Ponte Mammolo a Roma, l'appello della mamma: "Potrebbe essere in difficoltà" Sono giorni di apprensione per i famigliari di Sebastian Andrei Anca, scomparso da Ponte Mammolo a Roma. Il timore è che abbia bisogno d'aiuto.

A cura di Alessia Rabbai

Sebastian Andrei

Sebastian Andrei Anca è scomparso da Ponte Mammolo a Roma. Del venticinquenne operaio non si hanno più notizie dallo scorso venerdì 14 febbraio, quando si è allontanato dalla sua abitazione dove vive con sua mamma verso le ore 6 e non è più rientrato. Come appreso da Fanpage.it quella è stata l'ultima volta in cui l'ha visto, l'ha sentito la sera stessa e le ha detto al telefono che stava tornando. Il cellulare risulta spento da sabato mattina.

L'appello della mamma

La madre preoccupata per non vederlo rientrare e per non riuscire a mettersi in contatto con lui ne ha denunciato la scomparsa dai carabinieri e sono partite le ricerche. Al momento risulta un'unica segnalazione, che risale a sabato scorso, Sebastian è stato avvistato in zona Tor Sapienza. La mamma di Sebastian ha lanciato anche un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv: "Aiutateci a ritrovarlo, siamo preoccupati, Sebastian potrebbe essere in difficoltà". Sono giorni di apprensione, la speranza è che stia bene, che si trovi magari da un amico, ma al momento non si conoscono i motivi del suo allontanamento.

L'identikit di Sebastian Andrei

Sebastian Andrei Anca al momento della scomparsa aveva venticinque anni. È alto 1.90 metri e pesa 80 chili. Ha occhi neri e capelli lunghi neri tirati all'indietro. L'ultima volta in cui è stato visto indossava abiti da lavoro: una giacca verde, un paio di pantaloni scuri e scarponi neri. Le zone dove fare particolare attenzione sono Ponte Mammolo-Rebibbia, Tor Cervara, la Rustica, Collatina, e in generale, la periferia Est di Roma, ma potrebbe trovarsi anche altrove. Da attenzionare anche le stazioni metropolitane e ferroviarie, dove potrebbe essere di passaggio.

Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni su di lui è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al 388 189 4493.