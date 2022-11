“Se non mi dai i soldi brucio casa con tua madre dentro”: 45enne estorce 200mila euro a un operaio La donna è stata arrestata dai carabinieri. Aveva fatto innamorare l’uomo, conosciuto sui social, e poi gli aveva estorto 200mila euro. Si era fatta dare anche la carta prepagata della madre, sulla quale veniva versata la pensione dell’anziana.

A cura di Natascia Grbic

Lo ha fatto innamorare. Poi, dopo anni di chattate virtuali, ha cominciato a minacciarlo, dicendo che lo avrebbe denunciato per violenza sessuale e avrebbe ucciso lui e l'anziana madre se non le avesse dato dei soldi. Vessazioni durate anni, che si sono concluse solo quando la vittima, un 50enne di Frosinone, ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Aquino. La donna è stata arrestata proprio mentre prendeva altri soldi. Adesso dovrà rispondere di estorsione e circonvenzione di incapace. In tutto, nel corso degli anni, ha estorto all'uomo quasi 200mila euro.

Tutto è cominciato qualche anno fa, nel 2018. L'uomo ha conosciuto la donna, una 45enne casalinga con alcuni precedenti di polizia, sui social. Hanno cominciato a parlare e lui si è innamorato. Dopo poco la 45enne ha cominciato a chiedere dei soldi, somme di denaro che non sono mai state restituite. Ogni settimana il 50enne le dava tra i 500 e i 600 euro: le cose si sono aggravate quando i due si sono incontrati dal vivo. A quel punto la donna ha cominciato a minacciarlo: o lui le dava il denaro, gli diceva, o lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. La 45enne ha minacciato anche di dare fuoco alla casa e di far ‘rinchiudere' l'anziana madre in una casa di cura. Impaurito, l'uomo le continuava non solo a dare dei soldi, ma le aveva dato anche la carta prepagata della madre, sulla quale veniva versata la pensione della donna.

Dopo anni di estorsioni, l'uomo ha deciso di denunciare la 45enne. I carabinieri l'hanno arrestata proprio mentre prendeva altro denaro dell'uomo: banconote che erano state fotocopiate proprio per l'occasione. Quando lei si è allontanata l'hanno bloccata e arrestata. Adesso si trova ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.