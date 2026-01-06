“Scuole chiuse a Roma il 7 gennaio”, ma il Campidoglio smentisce: l’ordinanza che sta circolando è fake

Immagine di repertorio

Mentre su Roma continuano le piogge e il maltempo, da questa mattina, martedì 6 gennaio, starebbe circolando in alcune chat una finta ordinanza attribuita al sindaco Roberto Gualtieri che prevede la chiusura delle scuole della Capitale per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, a causa delle condizioni meteo avverse.

La notizia, che si è diffusa soprattutto attraverso gruppi WhatsApp e social network, ha generato confusione tra genitori e studenti, alimentando dubbi sull’apertura degli istituti scolastici per la giornata di domani.

La finta ordinanza del Comune

A fare chiarezza sulla questione è stato direttamente il Campidoglio che ha smentito l’autenticità del documento, precisando che si tratta di "un fake". Nessuna ordinanza di chiusura generalizzata è stata emanata e, pertanto, le scuole di Roma di ogni ordine e grado resteranno regolarmente aperte.

L’amministrazione comunale ha tuttavia ricordato che potranno verificarsi singole chiusure o variazioni già comunicate dai dirigenti scolastici alle famiglie, legate a motivazioni specifiche e non riconducibili a un provvedimento generale del Comune. Si tratta di situazioni già note agli studenti e ai genitori interessati.

Dal Campidoglio arriva quindi l’invito a prestare attenzione alle fonti e a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali del Comune di Roma e delle singole scuole per informazioni ufficiali, evitando di diffondere messaggi non verificati che possono creare allarmismi.