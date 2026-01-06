roma
video suggerito
video suggerito

“Scuole chiuse a Roma il 7 gennaio”, ma il Campidoglio smentisce: l’ordinanza che sta circolando è fake

Da questa mattina circola una falsa ordinanza sulla chiusura delle scuole a Roma per il maltempo. Il Campidoglio ha smentito: “Domani istituti aperti, salvo singoli casi già comunicati”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Mentre su Roma continuano le piogge e il maltempo, da questa mattina, martedì 6 gennaio, starebbe circolando in alcune chat una finta ordinanza attribuita al sindaco Roberto Gualtieri che prevede la chiusura delle scuole della Capitale per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, a causa delle condizioni meteo avverse.

La notizia, che si è diffusa soprattutto attraverso gruppi WhatsApp e social network, ha generato confusione tra genitori e studenti, alimentando dubbi sull’apertura degli istituti scolastici per la giornata di domani.

La finta ordinanza del Comune
La finta ordinanza del Comune

A fare chiarezza sulla questione è stato direttamente il Campidoglio che ha smentito l’autenticità del documento, precisando che si tratta di "un fake". Nessuna ordinanza di chiusura generalizzata è stata emanata e, pertanto, le scuole di Roma di ogni ordine e grado resteranno regolarmente aperte.

Leggi anche
Allerta maltempo arancione a Roma e nel Lazio il 6 gennaio: rischio fiumi in piena, l'ordinanza di Gualtieri

L’amministrazione comunale ha tuttavia ricordato che potranno verificarsi singole chiusure o variazioni già comunicate dai dirigenti scolastici alle famiglie, legate a motivazioni specifiche e non riconducibili a un provvedimento generale del Comune. Si tratta di situazioni già note agli studenti e ai genitori interessati.

Dal Campidoglio arriva quindi l’invito a prestare attenzione alle fonti e a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali del Comune di Roma e delle singole scuole per informazioni ufficiali, evitando di diffondere messaggi non verificati che possono creare allarmismi.

Attualità
Cronaca
Lazio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Maltempo a Roma, esondato l’Aniene: auto rovesciate, alberi crollati e strade allagate
Strade allagate e alberi caduti: allerta arancione in città
Chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta, esonda il fiume Aniene
L'ordinanza di Gualtieri: cimiteri e parchi chiusi
Previsioni meteo 6 gennaio: pioggia e vento
Una tensostruttura per il padel crolla durante una partita
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views